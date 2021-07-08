Россияне, состоящие в браке, в два раза чаще задумываются о будущем и формируют накопления

Москва, 8 июля. Ко Дню семьи, любви и верности 8 июля страховая компания "Капитал Лайф Страхование Жизни" опубликовала результаты исследования о том, как семейные люди в различных регионах России используют программы накопительного страхования жизни для защиты личного и семейного благополучия и формирования капитала.

Как показало исследование компании, в России люди, находящиеся в браке, в два раза чаще, чем холостые, задумываются о будущем и стараются обеспечить его стабильность с помощью различных финансовых инструментов, в том числе НСЖ. Доля семейных людей среди тех, кто накапливает с помощью страхования, составляет в среднем по России 68%. Эти данные получены на основе анализа более 615 тыс. договоров, которые обслуживает КАПИТАЛ LIFE - это 40% всех действующих полисов по накопительному страхованию жизни в стране.

Состоящие в браке граждане чаще всего формируют капитал на образование и поддержку детей, ремонт недвижимости и покупку мебели. Несемейные люди в свою очередь копят на свое образование, путешествия и отдых. Интересно, что семейные и холостые граждане одинаково часто откладывают деньги на покупку автомобиля и на "черный день".

В среднем горизонт планирования среди клиентов, накапливающих с помощью программ НСЖ, составляет около 10 лет. При этом 25% клиентов копит на свои цели более 10 лет. Задумываться о накоплениях начинают примерно в возрасте 30-35 лет, при этом средний возраст страхователя на момент оформления договора - 45 лет. Наиболее популярно НСЖ у женщин - 72%. Треть клиентов копит на достижение целей, связанных с будущим благополучием детей.

Самые дальновидные клиенты живут в Воронежской, Омской и Новосибирской областях. Здесь оформляют длительные договоры сроком более 10 лет чаще, чем в других регионах.

Генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич отметил, что семейные люди по всей стране вне зависимости от уровня дохода все чаще пользуются преимуществами накопительного страхования жизни для обеспечения финансового благополучия своих родных и близких.