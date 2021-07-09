МТС оценит отечественные IoT-проекты

Москва, 9 июля. МТС создала в рамках государственной программы поддержки спроса на российскую радиоэлектронику Центр компетенций "Интернет вещей". Эксперты МТС совместно с разработчиками, интеграторами, потребителями и другими участниками рынка будут анализировать потенциал проектов, стимулирующих производство в России современных IoT-компонентов.

Оценка будет учитывать конкурентоспособность разработок, экономический эффект от их внедрения, влияние на развитие российского рынка радиоэлектроники, включая экспортный потенциал и другие показатели. На основе заключения Центра Общественный экспертный совет будет коллегиально принимать решение о целесообразности государственного финансирования.

"МТС уже несколько лет поддерживает российских производителей IoT-решений и устройств. Компания предоставляет всю необходимую инфраструктуру: крупнейшую в стране сеть интернета вещей NB-IoT, платформу для создания собственных приложений MTS IoT HUB, набор для разработки энергоэффективных устройств Development Kit, возможность использования eSIM. Мы также сами являемся одним из крупнейших заказчиков IoТ-оборудования: все счетчики и NB-IoT датчики в наших проектах произведены в России. Мы понимаем потребности всех сторон рынка и тенденции его развития. Уверен, что наше сотрудничество с Минцифры и Минпромторгом в рамках Центра компетенций внесет ощутимый вклад в развитие российского рынка интернета вещей и отечественной радиоэлектроники", - отметил вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

На финансовую поддержку могут претендовать компании, закупающие российское оборудование, в том числе радиомодули, датчики и счетчики как для собственных нужд, так и для производства конечной продукции на сумму от 300 млн рублей в течение трех лет. Получателям субсидий могут компенсировать до половины стоимости закупок и затрат на внедрение и разработку отечественной радиоэлектронной продукции.

Доля отечественной радиоэлектроники на российском рынке составляет порядка 10%. Программа господдержки отрасли направлена на стимулирование разработки и серийного производства новых устройств и компонентов.