Почти 75 мемориальных памятников отремонтировали в Смоленской области в 2020 году

​​​​​​​СМОЛЕНСК, 9 июля. /ТАСС/. Почти 75 мемориальных объектов и воинских захоронений отремонтировали на территории Смоленской области в рамках работы движения "Доброхоты", сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства по итогам заседания областного организационного комитета проекта "Никто не забыт", которое провел губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"В прошлом году силами участников движения "Доброхоты" было приведено в порядок 74 объекта в 19 муниципальных образованиях Смоленской области", — сказано в сообщении.

Глава региона уточнил, что в настоящее время в регионе действует более 300 военно-патриотических клубов и объединений, в том числе созданных на базе образовательных учреждений. Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, по мнению губернатора, вносят поисковые отряды.

"В целом работа ведется системно, однако непростые условия, в которых из-за пандемии коронавируса мы живем уже второй год, побуждают нас к поиску новых форматов проведения патриотических мероприятий, но, главное, не в ущерб их качеству и результату", — добавил Островский.