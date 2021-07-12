ПСБ повысил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц

Москва, 12 июля. Диапазон увеличения ставок по вкладам "Весомый процент", "Онлайн-вклад", "Мой доход", "Моя копилка", "Мои возможности" составил 0,25 - 0,65 п.п.

Максимальная ставка 6,75 % годовых действует по вкладу "Весомый процент".

По вкладу "Онлайн" максимальная доходность составляет 6,3% годовых, предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту "Мой доход" предусмотрена ставка до 6,2% годовых.

По депозитам "Онлайн" и "Мой доход" максимальный срок действия вклада увеличен до 1098 дней.

По вкладу с пополнением "Моя копилка" ставка увеличена до 5% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием "Мои возможности" - до 4,55 % годовых.

На новые условия вкладов распространяется ранее запущенная акция "#СТАВКИВВЕРХ", действующая до 30 сентября 2021 года. В рамках акции клиенты могут получить дополнительно до 1,5 п.п. надбавки к ставке по вкладу. Для этого необходимо оформить новый или пополнить действующий срочный вклад на сумму от 300 тыс. рублей и ежемесячно совершать покупки по картам "Твой банк" или "100+" на сумму от 30 тыс. рублей.

Все депозиты, кроме вклада "Онлайн", можно открыть любым удобным способом: в отделении, в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ.



"Для населения вклады по-прежнему являются самым популярным, понятным и удобным инструментом сбережения. Мы видим, как с циклом повышения ключевой ставки ЦБ у граждан начал расти интерес к классическим банковским сберегательным инструментам. Стремясь удовлетворить этот спрос, ПСБ повышает ставки по всей линейке вкладов. К примеру, максимальная ставка по вкладу "Онлайн" повышена нами до 6,3% годовых, кроме того, мы хотим дополнительно поощрить клиентов, которые активно пользуются картами ПСБ для оплаты повседневных расходов, - для них эта ставка в рамках специальной акции "#СТАВКИВВЕРХ" может быть увеличена до 7,8% годовых", - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Для справки

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.