ВТБ увеличит клиентам на 10% госвыплаты на школьников и застрахует детей от онкологии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ увеличит своим клиентам государственные выплаты на школьников на 10%, а также предоставит владельцам карт "Мир" бесплатное онкострахование для детей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Банк готов не просто выступить техническим провайдером для перечисления "школьных" выплат родителям, но и дополнительно поддержать российские семьи. Для этого мы фактически увеличим размер государственной выплаты на 10% для наших клиентов и одновременно бесплатно предоставим детскую страховку на случай онкологических заболеваний", - цитирует пресс-служба банка зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова.

В сообщении уточняется, что ВТБ дополнительно начислит 1 тыс. бонусов клиентам, которые воспользуются картой банка для получения государственных "школьных" выплат. Для этого нужно указать счет карты ВТБ для зачисления пособия при оформлении заявки на выплату на сайте Госуслуг. Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты "Мир" ВТБ для зачисления "школьных" выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей.

"Бонусы можно перевести в рубли (по курсу один рубль равен одному бонусу) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности "Мультибонус", а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы", - говорится в пресс-релизе.

С 15 июля в РФ начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. от семей с детьми школьного возраста от 6 до 18лет, а также детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплата будет осуществляться с 16 августа. Ожидается, что эту выплату получат порядка 20 млн детей.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.