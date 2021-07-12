Уральский электрохимический комбинат опубликовал экологический отчет за 2020 год

ТАСС, 12 июля. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) опубликовало публичный отчет по экологической безопасности за 2020 год), сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК". Документ за 2020 год является 13-м ежегодным экологическим отчетом, подготовленным предприятием на добровольной основе и адресованным широкому кругу заинтересованных сторон, отметили на предприятии.

"Все запланированные на 2020 год мероприятия по обеспечению экологической безопасности производства и охране окружающей среды выполнены в полном объеме и в штатном режиме", - сказано в сообщении.

В отделе напомнили, что важным аспектом природоохранной деятельности комбината является реализация мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, связанного с текущей деятельностью. "В течение многолетнего периода наблюдений с 1960 года содержание загрязняющих химических веществ, в том числе соединений урана и других тяжелых металлов, а также радионуклидов в объектах окружающей среды в окрестностях АО "УЭХК" находится на уровне фоновых значений и не имеет тенденции к увеличению", - добавили на предприятии.

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2020 году составили 805 млн рублей, что превышает показатель 2019 года на 7,3%. Все средства были направлены на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению экологической безопасности производства. В числе проведенных работ - совершенствование системы объектного мониторинга состояния недр: дополнительно пробурены и приняты в эксплуатацию 26 скважин на промплощадках АО "УЭХК".

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.