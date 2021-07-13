На Медногорском медно-серном комбинате выпустили 2 млн тонн черновой меди

ТАСС, 13 июля. Медногорский медно-серный комбинат (ООО ММСК, предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Медногорск, Оренбургская область) накануне профессионального праздника Дня металлурга отгрузил потребителю своей продукции двухмиллионную тонну черновой меди со дня своего основания. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

В УГМК напомнили, что медно-серный комбинат - градообразующее предприятие города Медногорска, считается первенцем цветной металлургии Восточного Оренбуржья, история которого начинается с февраля 1939 года, когда в трех ватержакетных печах медеплавильного завода были получены первые 15 тонн штейна и 22 тонны серы. Этому предшествовало освоение Блявинского месторождения медного колчедана с высоким содержанием меди до 4%, а также золота и серебра.

"В биографии ММСК были разные периоды его становления и развития. Но значительный рывок к выпуску двухмиллионной тонны черновой меди был сделан после вхождения ММСК в состав Уральской горно-металлургической компании. Только за последние пять лет производство основной продукции выросло с 40283 тонн до 55617 тонн за один календарный год", - рассказали на предприятии.

"Юбилейный выпуск черновой меди на комбинате - это копилка в основу экономики нашего региона и города, и что немаловажно, рабочие места. К тому же налоги, благотворительность, активная социальная политика металлургического предприятия, и подтверждение верных управленческих решений на техническое перевооружение медно-серного комбината", - говорит генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков, отмечая, что "взятая высота станет одним из лучших символических подарков для коллектива ММСК к предстоящему профессиональному празднику металлургов".

В компании добавили, что по итогам работы за 2020 год Медногорский МСК уплатил рекордную сумму налогов в бюджеты всех уровней в размере 1,4 млрд рублей (184% к уровню 2019 года).

О компании

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО "Гайский ГОК", (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО "Оренбургский радиатор", специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).