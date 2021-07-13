На УЗТМ-КАРТЭКС залили первую деталь дробильного комплекса для фабрики в Узбекистане

Санкт-Петербург, 13 июля. В городе Колпино (г. Санкт-Петербург) на металлургической площадке УЗТМ-КАРТЭКС, машиностроительного дивизиона Газпромбанка, состоялась заливка первой детали дробильного комплекса, который екатеринбургский Уралмашзавод (входит в УЗТМ-КАРТЭКС) поставит в Узбекистан для строительства новой обогатительной фабрики мощностью 60 млн тонн в год на Алмалыкском горно-обогатительном комбинате.

Проект реализуется под ключ Уралмашзаводом в консорциуме с компанией Enter Engineering (EE) - одним из крупнейших EPC-подрядчиков Узбекистана. EE выполнит работы по проектированию и строительству объекта, а Уралмашзавод поставит полный комплекс технологического оборудования, состоящего более чем из 100 единиц техники. Стоимость контракта оценивается в $2 млрд.

"Строительство фабрики на Алмалыкском ГМК важный проект как для Узбекистана, который высокими темпами развивает базовые отрасли экономики, так и для России как поставщика технологий. Непосредственное участие в проекте Газпромбанка позволит нам создать высокопроизводительный комплекс по мировым стандартам. Благодаря помощи Газпромбанка, гиганты российского машиностроения - Уралмашзавод, Ижорские заводы - получили мощное развитие. Сегодняшний уровень технологического оснащения позволяет компаниям выходить на новые рынки, участвовать в крупнейших проектах как российских, так и зарубежных горнодобывающих и металлургических компаний", - отметил Генеральный директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер.