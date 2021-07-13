ГК "Основа" строит на Ботанической улице семейный эко-квартал

Москва, 13 июля. Только на на инфраструктуру и благоустройство нового семейного эко-квартала VERY в Марфино застройщик ГК "Основа" потратит 1,5 млрд рублей. У будущих жителей комплекса и всего района появится собственный двор-парк с прогулочным мостом, спорткомплекс с бассейном, а также спортивные и детские площадки с игровым оборудованием, которое раньше можно было найти лишь в крупных городских парках.

Семейный эко-квартал VERY от ГК "Основа" строится по проекту архбюро АПЕКС на стыке двух огромных зеленых территорий в границах Москвы - Главного Ботанического сада и Малого Ботанического сада. Проект возводится на территории бывшей гостиницы "Останкино" и воплощает в себе принципы эко-архитектуры, где природа находится в центре дизайна и планирования. Из общей площади участка в 2,89 га, лишь 23% территории будет отдано под здания, а на оставшихся 77% территории будет выполнено уникальное авторское двухуровневое благоустройство и озеленение.

Всего в рамках VERY будет построено четыре жилых дома высотой 31 этаж и отдельно стоящий двухэтажный спортивный комплекс с бассейном. Также в проекте появится встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест и отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус.

Общий объем инвестиций в инфраструктуру и благоустройство строящегося семейного эко-квартала VERY в столичном районе Марфино составит 1,5 млрд рублей. Из этих средств на благоустройство территории и озеленение будет направлено 502 млн рублей.

При этом до конца 2023 года в рамках первой и второй очередей объем инвестиций в благоустройство составит 323 млн рублей, а оставшиеся 179 млн рублей будут проинвестированы в рамках третьей очереди строительства.

Средства будут направлены на создание уникального двухуровневого двора-парка VERY, площадь которого превысит 2 га. Здесь появится площадь с фонтаном и большой елью, спортивные и детские площадки, огромный парящий прогулочный мост с горками и смотровыми площадками. Большой пешеходный мост дает возможность не только увеличить площадь двора, добавить ему привлекательности и выразительности, но еще предлагает новый взгляд на знакомый двор. Такой мост - прекрасная видовая и фото точка, где можно наблюдать за детьми или прогуляться через весь двор от центральной входной группы до нового спортивного комплекса, откуда со смотровой площадки можно увидеть главную оранжерею Ботанического сада.

Проект двухуровневого благоустройства комплекса VERY уникален по масштабам и выполнен с четким зонированием на площадки для разных возрастных категорий будущих жителей. В то же время здесь есть свои внутренние бульвары и центры притяжения, объединяющие и связывающие различные зоны. Так, в центре двора расположится площадь с фонтаном и большой елью, где можно будет собраться вместе в Новый год. Здесь можно будет пообщаться, отдохнуть, сыграть в шахматы крупными скульптурными фигурами, возможно, позагорать при хорошей погоде на газоне рядом с арт-скульптурами или почитать книжку и поиграть в настольные игры в беседках. Элементами благоустройства также станут перголы с качелями, навесы и креативная многоуровневая подсветка.

По словам коммерческого директора ГК "Основа" Игоря Сибренкова, для активных игр и занятий спортом на территории двора-парка VERY будет создано пять детских площадок с уникальными качелями, канатной дорогой, площадкой для игры с песком и водой, всевозможными детскими городками и горками. Также здесь будет две большие спортивные зоны с площадками для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и зонами фитнеса и воркаута. Над одной из детских площадок будет тент, а над одной из спортивных - навес. "Общая площадь всех этих площадок составляет 2,5 тыс кв. м. А по периметру всего двора будет сделана велосипедная дорожка протяженностью почти один км, которая станет началом большого путешествия - в рамках реконструкции Ботанической улицы планируется создание велосипедной дорожки с выходом в Ботанический сад", - рассказал Игорь Сибренков.

Озеленение станет еще одним особенным акцентом проекта - всего здесь будет высажено более 1 тыс. кустарников и деревьев, включая крупномеры. Ландшафтный дизайн всего комплекса органично связывает между собой грамотно распределенные зоны отдыха и активных игр детей единым пластичным ковром озеленения. Растения подобраны исходя из учета декоративных качеств и устойчивости к росту в городе. Основа концепции озеленения эко-квартала VERY- декоративные и луговые травы, растения близких нашей местности климатических зон. Здесь как на опушке леса растут березки, стелются по ветру злаковые травы, чередуясь с декоративными кустарниками.

Финансовым партнером ГК "Основа" по реализации семейного эко-квартала VERY выступает Сбербанк.

ООО "Специализированный застройщик "Останкино".

Проектную декларацию можно посмотреть здесь.