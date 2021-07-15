Листопрокатный цех №11 ПАО "ММК" отмечает юбилей

ТАСС, 15 июля. Сегодня исполнилось 10 лет с момента пуска на Магнитогорском металлургическом комбинате первой очереди нового комплекса холодной прокатки, давшего рождение листопрокатному цеху №11.

Как рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", ввод в строй современного прокатного комплекса стал важной вехой в реализации программы технического перевооружения ПАО "ММК". Основное предназначение комплекса - производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли. В состав технологического оборудования комплекса входят непрерывная травильная линия турбулентного травления в соляной кислоте, совмещенная с 5-ти клетьевым станом холодной прокатки производительностью 2100 тыс. тонн в год; агрегат непрерывного горячего оцинкования производительностью 450 тыс. тонн в год; комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью 650 тыс. тонн в год.

Первая очередь комплекса - стан-тандем вошла в строй 15 июля 2011 года. Участие в этом событие принимал Владимир Путин, который нажал на символическую кнопку "Пуск", расписался на первом рулоне листа и отметил, что пуск стана - "действительно большое событие, и не только для Магнитки, а вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны". Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, в свою очередь, заявил, что "ввод в эксплуатацию стана 2000 позволит ММК обеспечить потребителей высококачественным холоднокатаным и оцинкованным листом, в том числе из высокопрочных марок стали".

Через год была сдана вторая очередь комплекса, которую также открывал глава государства.

В этом году стан 2000 холодной прокатки преодолел рубеж в 15 млн тонн холоднокатаного проката, выпущенного с момента пуска.

В управлении добавили, что за годы работы стана его продукция получила высокую оценку и одобрение со стороны предприятий автомобильной отрасли страны, как традиционных отечественных автопроизводителей, так и иностранных автоконцернов, локализующих свои мощности в России. "Благодаря технологическим возможностям стана 2000 холодной прокатки, Магнитогорский металлургический комбинат прочно занимает позиции ведущего российского поставщика металлопродукции для отечественного автомобилестроения. Компания последовательно реализует стратегическую инициативу "Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке", в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство автолиста, обеспечивая качественную альтернативу импорту. Доля комбината в общем объеме металлопроката, поставляемого в адрес автозаводов в России составляет более 50%", - сказано в сообщении.