Забег MMK Wild Trail пройдет с 31 июля по 1 августа по предгорьям Южного Урала

Москва, 15 июля. Путешествие по загадочному краю с богатой историей ждет участников забега MMK Wild Trail (0+), который пройдет 31 июля - 1 августа на территории Республики Башкортостан. Организаторы предлагают большой выбор дистанций, которые рассчитаны на спортсменов разного возраста и уровня подготовки.

Один из самых сложных маршрутов протяженностью 130 км пройдет по местам, которые хранят воспоминания о Емельяне Пугачеве и событиях крестьянской войны. Участников ждут живописные виды, возможность почувствовать энергию Кульсугадыташ - уникальных Синих Скал - и знакомство с удивительной природой Башкирии. Более простая 60-километровая дистанция, соединяющая курорты Абзаково и Банное, повторяет один из самых живописных участков Большой Уральской тропы. Кроме того, организаторы подготовили компактный 30-километровый маршрут со стартом и финишем на курорте "Юбилейный" озера Банное, а также динамичное испытание для начинающих и спортсменов, которые предпочитают скоростные забеги по пересеченной местности.

"Пробегите одну из четырех дистанций от 130 до 11 км (для участников 18 лет или старше) и получите в награду отдых на берегу чистейшего древнего озера Якты-Куль. Удобная логистика к месту старта и развитая инфраструктура партнера мероприятия - компании ММК - позволят вам совместить участие в приключении с качественным отдыхом", - рассказал директор забега Антон Жилин.

Организаторы приготовили специальный маршрут и для самых маленьких участников. 1 августа спортсмены в возрасте до 14 лет смогут преодолеть дистанцию в 500 м и получить настоящую медаль.

На время взрослых забегов за детьми в возрасте от четырех лет будет организован присмотр в развлекательном центре "Фантазеры" на территории санатория "Юбилейный". Дети до четырех лет могут воспользоваться услугами центра совместно с родителями.