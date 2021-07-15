Предприятие УГМК первенствовало в отраслевом конкурсе в Москве

ТАСС, 15 июля. Челябинский цинковый завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) получил диплом в номинации "Охрана здоровья и безопасные условия труда в 2020 году" XVIII отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности". Торжественная церемония награждения победителей состоялась накануне в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского (г. Москва), сообщили в четверг в пресс-службе УГМК.

В конкурсе приняло участие 53 предприятия 13-ти компаний и холдингов из 23 регионов России. На предприятиях, участвовавших в конкурсе, работает 42% всех тружеников горно-металлургической отрасли России, добавили в пресс-службе.

"Победители конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" награждены дипломами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургического профсоюза России и будут рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания "Российская организация высокой социальной эффективности", проводимом правительством Российской Федерации.Эта награда - признание той ежедневной серьезной работы, которую мы ведем на предприятии по обеспечению безопасных условий труда для наших работников. Самое главное - это создание культуры нетерпимости к нарушениям правил техники безопасности, и наша цель - это ноль случаев производственного травматизма на предприятии", - отметил директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.

"Победа Челябинского цинкового завода в конкурсе вполне заслужена. Ежегодно ЧЦЗ тратит на мероприятия по охране труда более 100 млн рублей. Работники предприятия обеспечены необходимой спецодеждой, постоянно улучшаются условия труда. Проводятся инструктажи по охране труда и обучение, работники предприятия проходят предварительные и периодические медосмотры. В систему управления охраной труда все больше вовлекаются подрядные организации, на которые распространяются все контролирующие и профилактические мероприятия", - сказано в сообщении компании.

О предприятии

АО "Челябинский цинковый завод" - крупнейший в России производитель цинка и сплавов на его основе, располагающий самыми современными мировыми технологиями производства цинка. Основная специализация завода - производство высококачественных сплавов на основе цинка Special High Grade, в том числе сплавов для горячего цинкования. Продукция с маркой АО "ЧЦЗ" используется в различных отраслях: при цинковании стального листа для металлоконструкций и автомобилестроения, в химической промышленности, машиностроении.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).