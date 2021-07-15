"Страна Девелопмент" приобрела участок под строительство ТЦ у сети "ОКЕЙ"

Москва, 15 июля. Компания "Страна Девелопмент" запускает первый проект на рынке торговой недвижимости Москвы. Девелопер приобрел участок площадью один га у сети гипермаркетов "ОКЕЙ" и планирует построить на нем современный районный торговый центр площадью 10 тыс. кв. м.

Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд рублей.

Торговый центр расположится на Элеваторной улице рядом с ЖК "Царицыно-2". Концепцию нового ТЦ разработала компания "Cushman & Wakefield".

"Строительство торгового центра в районе "Царицыно-2" позволит не только решить проблемы с нехваткой качественного ритейла в районе, но и создаст новые рабочие места. В целом наличие такого инфраструктурного ядра делает микрорайон более комфортным и удобным для жителей", - рассказал генеральный директор компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.

Это не первый опыт строительства торговых центров для девелопера. В домашнем регионе - Тюмени - под управлением "Страны Девелопмент" находится почти 125 тыс. кв. м. Это торговые центры и коммерческие помещения, в список которых входит второй по величине ТЦ в городе Тюмени – "Тюмень Сити Молл" (73 тыс. кв. м), ТЦ "Матрешка" (26 тыс. кв. м), ТЦ "Мебельград" (8 тыс. кв. м), а также "Street retail" на первых этажах (совокупная площадь 17 тыс. кв. м).

ГК "Страна Девелопмент" работает на рынке строительства с 2008 года, имеет опыт проектирования и строительства жилых домов и коммерческих объектов в городах: Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Земельный банк компании насчитывает 300 га. Объем строительства: 100 тыс. кв. м; площадь в управлении: 2 тыс. тыс. кв. м.