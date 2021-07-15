Глава МИД Китая принял участие во встрече глав МИД государств-членов ШОС

ТАСС, 15 июля. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в среду принял участие во встрече министров иностранных дел государств-членов ШОС в Душанбе. Об этом сообщили в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге.

"Ван И отметил, что в этом году отмечается 20-я годовщина создания ШОС. За 20 лет эта организация открыла абсолютно новую модель сотрудничества между разными странами, что не только принесло огромное благо народам стран региона, но и оказало значительное содействие миру и стабильности на планете. 20 лет - это веха и новый старт. Стороны должны придерживаться "шанхайского духа", продвинуть продолжение здорового и стабильного развития ШОС и внести новый вклад в строительство сообщества единой судьбы для всего человечества", - сказано в сообщении дипмиссии.

В связи с этим Ван И выдвинул пять предложений, добавили в генконсульстве. "Во-первых, надо сплотиться и взаимодействовать, укрепить прочную политическую основу. Необходимо продвинуть сотрудничество путем сплоченности и надлежащим образом разрешить разногласия через диалог и консультации. Во-вторых, нужно быть вместе как в спокойные, так и в опасные времена, обеспечивая долгосрочную стабильность в регионе. Необходимо бороться с террористическими силами, углублять сотрудничество в борьбе с оборотом наркотиков, обороне на границах и обеспечении безопасности.

В-третьих, рука об руку бороться с эпидемией коронавируса нового типа и защищать здоровье и благополучие людей. В-четвертых, необходимо проводить политику открытости и взаимосвязанности, способствовать восстановлению экономики. Необходимо раскрыть потенциал сотрудничества по совместному строительству "Пояса и пути", совместными усилиями повысить уровень взаимосвязанности стран региона. В-пятых, нужно продвинуть строительство сообщества единой судьбы", - приводят в генеральном консульстве слова министра.

Ван И отметил, что КПК привержена великому делу китайской нации, а столетие - расцвет молодости. "На новом пути Китай продолжит стремиться к счастью для народа, возрождению нации и единству всего мира, а также намерен работать со всеми государствами-членами над построением более тесного сообщества ШОС с единой судьбой", - сказано в сообщении.

"Во время своих выступлений главы МИД других стран высоко оценили замечательные достижения ШОС в обеспечении регионального мира и стабильности, содействии экономическому сотрудничеству и развитию, а также углублению гуманитарных обменов за последние 20 лет. Придерживаясь "Шанхайского духа", они намерены в полной мере раскрывать потенциал, углублять сотрудничество в таких областях, как политика, безопасность, медицина и здравоохранение, экономика и торговля, гуманитарная сфера, наука и технологии, охрана окружающей среды, расширять "круг друзей" и способствовать постоянному развитию и росту ШОС, чтобы она играла более важную роль в поддержании мира и развития во всем мире", - добавили в генконсульстве.

Кроме того, отмечается в сообщении, все стороны выступают за дальнейшее укрепление противоэпидемического сотрудничества и продвижение восстановления экономики в постэпидемический период. Стороны также подчеркнули свою поддержку мирного процесса в Афганистане, отметив, что будут совместно бороться с различными формами терроризма, экстремизма и "тремя силами зла".

В дипломатической миссии добавили, что на встрече министров иностранных дел была проведена комплексная подготовка к саммиту ШОС, который состоится в сентябре, а также принято пресс-коммюнике заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.