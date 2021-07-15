Валовой внутренний продукт КНР в первом полугодии вырос на 12,7% в годовом исчислении

ТАСС, 15 июля. Внутренний валовый продукт (ВВП) Китайской Народной Республики (КНР) вырос на 12,7% в годовом исчислении по итогам первого полугодия. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, сообщили сегодня ТАСС в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

Согласно данным, в первом половине этого года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, увеличилась на 15,9% в годовом исчислении. При этом темпы роста этого показателя в первом полугодии за последние два года в среднем составили 7%, что на 0,2 процентных пункта быстрее, чем средний показатель в первом квартале за последние два года, сообщили в ГСУ.

"По данным ведомства, объем инвестиций в основные фонды в первой половине 2021 года вырос на 12,6% в годовом исчислении и общий объем составил 25,59 трлн юаней (около $3,96 трлн). За отчетный период инвестиции в первичный сектор экономики увеличились на 21,3% в годовом выражении, а во вторичный и третичный секторы - на 16,3 и 10,7 процента соответственно. Между тем, инвестиции в высокотехнологичные отрасли поднялись на 23,5%", - сказано в сообщении.

Объем розничной торговли потребительскими товарами в первой половине этого года вырос на 23% в годовом исчислении. В частности, во втором квартале текущего года этот показатель вырос на 13,9% в годовом исчислении, в результате чего средние темпы роста розничных продаж потребительских товаров за последние два года составили 4,6%.

В то же время среднедушевые доходы, находящиеся в непосредственном распоряжении населения Китая, номинально выросли на 12,6% в годовом исчислении до 17 642 юаней (около $ 2731).

Согласно данным ГСУ, в январе-июне 2021 года было создано 6,98 млн новых рабочих мест в городах и поселках городского типа страны, что составляет 63,5% годового целевого показателя. В июне этого года уровень безработицы по обследованию в китайских городах и поселках городского типа составил 5% что на 0,7 п.п. ниже, чем за тот же месяц прошлого года.

Наряду с этим, по данным, опубликованным Министерством коммерции КНР, в первой полугодии 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 28,7% в годовом исчислении до 607,84 млрд юаней (порядка $90,96 млрд), в частности, объем инвестиций из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", увеличился на 49,6%, а инвестиции из АСЕАН и Европейского союза выросли на 50,7 и 10,3 процента соответственно.

Таможенная статистика

Незадолго до этого Главное таможенное управление (ГТУ) КНР опубликовало данные экспорта и импорта Китая в первой половине 2021 года. Согласно данным, общий объем экспорта и импорта Китая вырос на 27,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 18,07 трлн юаней (порядка $2,79 трлн). В частности, экспорт Китая за отчетный период составил 9,85 трлн юаней (прирост на 28,1%), а импорт - 8,22 трлн юаней (прирост на 25,9%).

Торговля Китая с тремя ведущими торговыми партнерами - АСЕАН, ЕС и США - в первой половине года сохранила устойчивый рост. За этот период темпы роста торговли Китая с этими тремя торговыми партнерами составили 27,8%, 26,7% и 34,6% соответственно. Тем временем, товарооборот Китая со странами "Пояса и пути" вырос на 27,5% в годовом исчислении и составил 5,35 трлн юаней, а торговля со странами-участниками Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) выросла на 22,7% в годовом исчислении, свидетельствуют данные ГТУ.

Согласно данным ГТУ, за первые шесть месяцев текущего года в Китае также стабильно развивалась трансграничная электронная коммерция, ее общий объем вырос на 28,6% в годовом исчислении и достиг 886,7 млрд юаней.

"Во втором полугодии рост внешней торговли Китая может замедлиться из-за высокой базы сравнения прошлого года, но в течение всего этого года ожидается сохранение быстрых темпов роста внешней торговли страны", - сказано в сообщении.