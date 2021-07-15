Полпред в УФО: карбоновые полигоны позволят вести мониторинг распространения выбросов

ТАСС, 15 июля. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев считает, что создание карбоновых полигонов в округе позволит вести мониторинг распространения вредных выбросов и искать пути достижения углеродного баланса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте полпредства.

"Перед нами стоит задача по экологической трансформации отраслей экономики. Для Уральского федерального округа это особенно важно: в наших регионах сосредоточены крупные промышленные предприятия. Промышленность уже давно работает над снижением нагрузки на окружающую среду: в скором времени будут созданы карбоновые полигоны, которые позволят вести мониторинг распространения вредных выбросов и искать пути достижения углеродного баланса", - отметил полпред.

Ранее в Минобрнауки заявили, что в число пилотных территорий для создания карбоновых полигонов вошли два региона Уральского федерального округа. Полигон Тюменского государственного университета возьмет на себя функцию координатора для сети карбоновых полигонов Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, на карбоновом полигоне будут отрабатывать инновационные технологии секвестрации углерода и регенеративного земледелия. Проект будет реализован совместно с индустриальным партнером – компанией "СИБУР".

Программа развития второго полигона в УрФО, который будет создан в Свердловской области, также утверждена.