Около 1,8 млрд рублей направят на комфортную городскую среду в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы согласовали дополнительные почти 270 млн рублей на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Дополнительно почти 270 млн рублей направят на реализацию мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". В целом, в Воронежской области на формирование комфортной городской среды в 2021 году направят почти 1,8 млрд рублей", — цитирует пресс-служба слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Ранее ТАСС сообщал, что до 2024 года по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Воронежской области направят на благоустройство около 6,5 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов — "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019–2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников — более 1 трлн рублей до 2024 года.