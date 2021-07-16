Магаданский механический завод наградили почетной грамотой Совета Федерации

ТАСС, 16 июля. Магаданский механический завод награжден почетной грамотой Совета Федерации за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Магаданской областной думы.

"Магаданский механический завод удостоен почетной грамоты Совета Федерации за большой вклад в социально-экономическое развитие Магаданской области. По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и сенатора от Магаданской областной думы Сергея Иванова вручил высокую награду генеральному директору предприятия Мурату Галоеву спикер колымского парламента Сергей Абрамов", - говорится в сообщении.

Председатель областной думы отметил, что после присвоения Магадану почетного звания "Город трудовой доблести" важно по достоинству оценить роль старейшего и крупнейшего машиностроительного предприятия региона в формировании трудового фронта.

Магаданский механический завод образован 15 июня 1937 года на базе мастерских авторемонтного завода, находившегося в ведении управления автотранспорта Дальстроя. Сначала предприятие занималось ремонтом автомобилей и тракторов, затем там стали производить промывочные приборы для золотодобычи. В настоящее время завод поставляет недропользователям современное промывочно-обогатительное оборудование для разработки россыпных и рудных месторождений драгоценных металлов, активно модернизирует производство и внедряет инновации. Партнерами завода являются 300 золотодобывающих предприятий России и зарубежья.

В декабре 1981 года за большие заслуги в развитии золотодобывающей промышленности в районах Крайнего Северо-Востока и высокие производственные показатели завод награжден грамотой президиума Верховного Совета РСФСР. В 2003 году коллектив удостоен почетной грамоты Магаданской областной думы, в 2012 году включен в реестр ведущих промышленных предприятий России.