На Южном Урале испытали трубы с уникальными свойствами

ТАСС, 16 июля. На полигоне ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) в городе Копейске Челябинской области прошли пневматические испытания опытной партии труб производства Ижорского трубного завода (входит в ПАО "Северсталь"). Об этом сообщили в пятницу в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"Новые трубы разработаны в рамках программы научно-технического сотрудничества компаний "Северсталь" и "Газпром". Они изготовлены из стали марки К65, имеют большой запас прочности и отличаются высокой деформационной способностью, что позволяет гарантировать целостность при просадках или вспучивании основания. Они, в первую очередь, предназначены для строительства магистральных газопроводов в районах с нестабильными грунтами и в зонах тектонических разломов, в том числе в условиях Крайнего Севера", - сказано в сообщении.

Испытания на Копейском полигоне стали финальным этапом большого комплекса лабораторных исследований, направленных на подтверждение заявленных физических свойств новой продукции. В них приняли участие представители ПАО "Газпром", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "Газпром ВНИИГАЗ", ПАО "Северсталь" и ряда подрядных организаций. Изделия ижорских трубников проверили на стойкость к лавинообразному разрушению, при котором разрыв одной трубы приводит к повреждению протяженного участка газопровода.

В испытаниях были использованы трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенок 27,7 мм. Они были предварительно сварены в 200-метровую плеть, имитирующую реальный газопровод, на который установили комплект измерительной аппаратуры для контроля давления, температуры и ряда других параметров. Пневмоиспытания проводились воздухом под давлением 150 Атм. Подготовительные работы заняли несколько месяцев. Только на то, чтобы поднять давление до нужного уровня, понадобилось около недели.

Испытания состоялись 14 июля, когда был приведен в действие кумулятивный заряд, инициировавший разрушение участка трубы. Ответственными за их проведение выступили заместитель генерального директора по производству ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Андрей Саломатин и главный сварщик предприятия Евгений Толчин

"Испытания прошли успешно. Окончательное решение о качестве продукции Ижорского трубного завода будет принято после детального анализа показаний приборов и проведения комплекса измерений образцов металла", - сказано в сообщении компании.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.