В Генконсульстве КНР рассказали о речи Си Цзиньпина на неформальной встрече глав АТЭС

ТАСС, 22 июля. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал членов АТЭС укреплять солидарность и сотрудничество для преодоления последствий пандемии COVID-19 и ускорения восстановления мировой экономики. 16 июля Си Цзиньпин сделал это заявление, выступая из Пекина на неформальной встрече руководителей АТЭС по видеосвязи, сообщили в официальном комментарии в четверг в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Азиатско-Тихоокеанский регион служит важным двигателем мирового экономического роста. Скорейшая победа над COVID-19 и восстановление роста экономики являются самой важной задачей на данный момент", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР высказал четыре предложения по сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во-первых, Си Цзиньпин призвал укреплять международное сотрудничество в борьбе с эпидемией COVID-19. Он отметил, что Китай постоянно выступает за углубление международного сотрудничества в области разработки вакцин и обеспечение их доступности и ценовой приемлемости в развивающихся странах с тем, чтобы сделать вакцину глобальным общественным благом.

Во-вторых, углублять региональную экономическую интеграцию. Си Цзиньпин отметил, что открытость и интеграция являются неудержимой исторической тенденцией. "Мы должны продвигать либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, защищать многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО. Мы должны открываться, а не изолироваться, мы должны интегрироваться, а не разъединяться. Мы должны способствовать продвижению экономической глобализации в направлении открытости, толерантности, общих преференций, сбалансированности и взаимовыигрышности", - сказано в сообщении.

В-третьих, придерживаться инклюзивного и устойчивого развития. Си Цзиньпин почеркнул, что земной шар – единственный дом для человечества. "Необходимо придерживаться принципа "человек превыше всего" и сделать благоприятную экологическую среду важной опорой устойчивого социально-экономического развития во имя зеленого роста мира. Китай уделяет повышенное внимание реагированию на климатические изменения и стремится к достижению пиковых значений выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года", - отмечено в сообщении.

В-четвертых, использовать возможности научно-технологических инноваций. Си Цзиньпин отметил, что одним из важных направлений развития мировой экономики является цифровая экономика. "Мы должны всесторонне реализовывать "дорожную карту" АТЭС по интернету и цифровой экономике, ускорить строительство цифровой инфраструктуры, содействовать распространению и применению новых технологий, а также стремиться создать открытую, честную, справедливую и недискриминационную цифровую бизнес-среду", - сказано в сообщении.

"Китай построит новую экономическую систему открытого типа более высокого уровня, создаст более привлекательную деловую среду и будет продвигать высококачественное строительство "Пояса и пути", заявил он, выразив надежду на совместную работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и за его пределами с целью достижения взаимовыгодного сотрудничества более высокого уровня", - добавили в дипломатической миссии.

Об АТЭС

АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Объединение было учреждено в 1989 году в целях эффективного использования новых связей между экономиками региона и стимулирования его экономического процветания путем реализации инициатив, направленных на развитие свободной и открытой торговли между странами-участницами. В 2018 году на долю 21 страны-участницы АТЭС приходилось около 60% объема мировой экономики, почти половина объема мировой торговли и около 40% населения планеты.

О генеральном консульстве

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.