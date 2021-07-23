На Аркаиме уральские историки воссоздали артефакты бронзового века

Челябинск, 23 июля. В Год науки и технологий июль посвящен исследованиям в области связанности территорий и освоения пространства. ​​​​​​​​​​​​​​На V фестивале исторической реконструкции "Пламя Аркаима" была представлена первая реплика синташтинской колесницы. Фестиваль посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и даже опробовал колесницу в деле. Автором идеи и руководителем проекта реконструкции колесницы является научный сотрудник НОЦ евразийских исследований ЮУрГУ Иван Семьян. Соавтор проекта - специалист по древней упряжи и колесницам Игорь Чечушков.

"Колесница – это сосредоточение научно-технической мысли того времени. И она позволяет нам понять, насколько сложным было общество, которое могло произвести такое сооружение", – отмечает Иван Семьян.

Для реконструкции использовались остатки колесницы, обнаруженные в могильнике эпохи бронзы "Кривое озеро".

Иван Семьян занимается и проектом реконструкции лука синташтинской культуры, детали которого были найдены в ряде погребений на территории Южного Урала. Ученые ЮУрГУ ведут археологические исследования в Южном Зауралье, применяют методы естественных наук для изучения обнаруженных древних артефактов, используют методы экспериментальной археологии и регулярно выступают на научных конференциях.

Венгерские палеогенетики недавно подтвердили гипотезу ученых ЮУрГУ о переселении народов из Зауралья на территорию современной Венгрии. Д.и.н. Сергея Боталов и старший научный сотрудник, к.и.н. Иван Грудочко собрали костный материал из погребального комплекса Уелги и могильников Пермского края. На их основе ученые из Венгрии выявили схожесть гаплотипов древних "уелгинцев" с популяцией венгров. Так были получены новые качественные данные о том, что история ранних венгров и правенгров связана с Уралом.

Таким образом, исследования историков снова подтвердили, что с древнейших времен Урал является перекрестком культурных и миграционных процессов Евразии.