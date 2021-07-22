Эксперты Союза журналистов России определили полуфиналистов конкурса "Планета Москва"

Москва, 22 июля. Завершился прием конкурсных работ и заявок VIII конкурса городской фотографии "Планета Москва", из них эксперты Союза журналистов России определили полуфиналистов и составили шот-лист для голосования в соцсетях Департамента и на сайте конкурса - 160 работ. Сегодня стартует "Народное голосование". Об этом сообщил сегодня руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Сергей Лёвкин отметил, что всего на конкурс в 2021 году поступило 1177 фоторабот от 187 участников.

"В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. Этот конкурс тоже запомнится масками и перчатками, однако на фоне пандемии развитие города не останавливалось. И в это непростой период, не только для строителей, но для фотографов, мы получили много интересных, запоминающихся работ. И неважно, насколько профессионально сделаны фотографии, главное, чтобы мы увидели в них гармонию и красоту города, жизнь горожан и движение градостроительное развития," - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики - Председатель жюри конкурса, открывая "Народное голосование" (интернет-голосование в социальных сетях и на сайте конкурса).

Визитной карточкой фотоконкурса по-прежнему остаются уникальные фототуры на крыши и видовые точки столицы. В этом году фотографы побывали в доме по реновации на ул. Константина Федина, д.13 в Северном Измайлове, посетили промзону ЗИЛ, где ведется строительство ЖК "ЗИЛАРТ", набережную Марка Шагала, а также Парк "Тюфелева Роща", посетили строящийся Мультифункциональный концертный зал ММДЦ "Москва-Сити" и смотровую площадку Храма Христа Спасителя. Побывали на объектах партнера конкурса компании "Галс-Девелопмент" в кварталах ЖК "Сады Пекина", ГК "Галс" Искра-Парк" и "Match Point" (Матч Поинт). А Мастер-класс в формате онлайн провел Шахиджанян Сергей Владимирович - специальный корреспондент газеты "Вечерняя Москва", сообщил Сергей Лёвкин.

Информационными партнерами конкурса в 2021 году стали информационные агентства ТАСС, РИАМО, АГН Москва и газета "Вечерняя Москва", а компания "Галс-Девелопмент" традиционно выступает партнером конкурса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина основной задачей московских строителей остается сделать нашу столицу самым комфортным мегаполисом для проживания и работы. В ваших фотографиях запечатлены уникальные моменты развития города и уже сейчас они стали ценными свидетелями документальной хроники градостроительных перемен, которые сейчас происходят в Москве", - добавил Лёвкин.

Подписчики страниц Департамента в соцсетях смогут выбрать победителя в номинации "Народное голосование" (интернет-голосование в социальных сетях) до 10 августа, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики - председатель жюри конкурса.

Голосование открыто на странице Департамента в Facebook и на сайте конкурса