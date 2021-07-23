ТАСС, 23 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал удачи тюменским олимпийцам на своей странице в "ВКонтакте".

"Сегодня в далеком Токио стартуют Олимпийские игры. Они проходят в сложных условиях. Во-первых, жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, россиянам запрещено использовать национальные символы. Ни флага, ни гимна… Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке как никогда. Мы верим в наших земляков, которые представляют Тюменскую область: в дзюдо Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова, в велогонках Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании Елизавета Клеванович, в скалолазании Юлия Каплина", - сказано в сообщении.

"Мы желаем им победы! И пусть нас подписывают ROC, мы ведь знаем, что #WeWillROCYou!", - написал губернатор.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.