Челябинская область лидирует по количеству проектов комплексного развития села на Урале

ТАСС, 26 июля. Челябинская область стала лидером по количеству проектов комплексного развития села на Урале. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области по итогам совещания, где представители руководства региона и областного Минсельхоза обсудили с главами муниципальных образований реализацию программы комплексного развития сельских территорий, вступившую в действие на Южном Урале в 2020 году.

"Как работает программа, можно увидеть практически в каждом районе Челябинской области. Среди ее мероприятий - газификация, ремонт и строительство автодорог, жилье, первая в регионе сельская лыжероллерная трасса и новый современный культурно-досуговый центр, а также ремонты объектов культуры и соцсферы", - сказано в сообщении.

Как отметил заместитель губернатора Евгений Голицын, главная стратегия развития села, которая определена главой региона и правительством Челябинской области - жизнь сельчан должна меняться к лучшему. "На второй год действия обновленной программы мы уже видим положительные результаты. <…> По итогам реализации программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году Челябинская область вошла в число 10 регионов-победителей, за эффективное управление социальными программами золотой медали Всероссийской выставки "Золотая осень" был удостоен Кизильский район", - сказал он.

Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, за два года действия новой программы жилищные условия улучшили 120 семей. В 2020 году построено 50,3 км газораспределительных сетей в шести районах, более 23 км автодорог. В нескольких районах капитально отремонтированы четыре клуба и пять спортивных объектов, для селян приобретены автобус и автомобиль для социальной сферы, выполнено газоснабжение жилых домов в двух поселках. "В Увельском районе возведен и скоро откроется большой современный культурно-досуговый центр. В Фершемпенуазе по предложению жителей построена первая в области сельская лыжероллерная трасса: благоустроили местный парк, где теперь жители могут не только гулять и отдыхать, но и заниматься спортом на новой специально обустроенной дорожке", - добавил министр.

В 2021 году в рамках реализации проектов развития сельских агломераций ряде районов продолжаются ремонты Домов культуры, спортзалов, детских садов и школ, после капитального ремонта открывается библиотека и два сельских клуба. Проекты четырех районов уже прошли предварительный конкурсный отбор в Минсельхозе РФ для участия в программе в 2022 году.

"Каждый проект - это реальная возможность муниципалитетов улучшать качество жизни на селе, к средствам местных бюджетов и инвесторов на их реализацию государство добавит еще 90% средств из федерального и регионального бюджетов", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгения Недбайло.

Основой развития села является состояние и динамика развития профильной отрасли. О мерах поддержки аграриев высказался 25 мая губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к Законодательному Собранию Челябинской области. Он предложил снизить ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе вдвое, до 3%, на 2021 и 2022 годы, сделав ее одной из самых низких в России. "Область, безусловно, возьмет на себя компенсацию выпадающих доходов уже принятых местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством. Но при этом я ставлю задачу. Агробизнес, которому мы идем навстречу, также должен занять ответственную позицию: работать над ростом производства, сохранить занятость. И тогда в 2023 году с учетом динамики развития отрасли, прежде всего в части роста доходов на селе, решим, что делать со ставкой дальше", - сказал он в обращении к парламентариям.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, важнейшим результатом последних лет является создание в аграрном секторе десятков тысяч рабочих мест. "Открытие и интенсивное развитие агропредприятий по всей стране позволило значительно улучшить ситуацию с занятостью на селе. Более того, сегодня, когда Россия, как и весь мир, сталкивается с различными последствиями пандемии коронавируса, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов экономики и готов принимать специалистов из самых разных, в том числе высокотехнологичных областей", - отметил ранее глава Минсельхоза.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, за ближайшие пять лет нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в селах, небольших населенных пунктах. "Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее", - напомнил глава государства.