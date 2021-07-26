Специальные поезда "Ласточка" организуют для гостей форума "Армия-2021"

Москва, 26 июля. С 22 августа по 4 сентября, в даты проведения Международного военно-технического форума "АРМИЯ" (0+) и Международных армейских игр (0+), специально организованные поезда "Ласточка" доставят гостей мероприятия прямым рейсом от Белорусского вокзала до станции парка "Патриот".

Поезда "Ласточка" будут курсировать дважды в день, общее время в дороге составит 1 час 45 минут.

Расписание рейсов:

7.00 (отправление от Белорусского вокзала) - 8.45 (прибытие на станцию "Парк Патриот")

9.45 (отправление от станции "Парк Патриот") - 10.30 (прибытие на Белорусский вокзал)

11.00 (отправление от Белорусского вокзала) - 12.45 (прибытие на станцию "Парк Патриот")

17.20 (отправление от станции "Парк Патриот") - 19.00 (прибытие на Белорусский вокзал)

Для пассажиров "Ласточек" будет доступна уникальная возможность обменять свой билет на бесплатный проход на форум "Армия", а первые 1 тыс. гостей получат в подарок брендированную карту "Тройка".

"Как всегда, ожидается обширная программа показа возможностей современных российских вооружения и военной техники, а также продукции военного и двойного назначения отечественных и зарубежных предприятий-изготовителей", - из Обращения Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Организаторы форума "Армия-2021" и Армейских международных игр подготовили для посетителей различные мероприятия, включая первый этап конкурса "Танковый биатлон", а также демонстрационные показы на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Подробности на сайте.

ТАСС - стратегический медиапартнер форума "Армия-2021".