Открыта новая номинация Национальной премии "Приоритет-2021"

Москва, 27 июля. Оргкомитет VII Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет - 2021" (12+) открыл еще одну новую категорию "Аддитивные технологии". Заявки могут подавать отечественные компании применяющие послойное наращивание и синтез объектов с помощью компьютерных 3d технологий.

Как известно, технологический процесс не стоит на месте, с каждым днем происходит усовершенствование цифровых технологий, что позволяет использовать новшества в различных сферах жизни человека. Аддитивные технологии - одни из самых передовых и востребованных во всем мире и в нашей стране тоже.

"Появление этой категории продиктовано тем, что аддитивные технологии 3d печати в России развиваются динамически быстрыми темпами. Эти технологии способствуют производству разнообразных полезных вещей для быта, здоровья и безопасности человека. На сегодняшний день они применяются во многих отраслях, таких как: авиастроение, сельскохозяйственная промышленность, машиностроение, судостроение, космонавтика, медицина и фармакология, строительство. Безусловно, необходимо отметить компании, достигшие значимых результатов, чтобы на них равнялись остальные участники рынка", - прокомментировал Председатель Оргкомитета Национальной премии "Приоритет-2021" Виталий Расницын.

В Оргкомитете премии также назвали членов экспертного жюри, которые будут оценивать конкурсантов в этой номинации. В данной категории ими стали директор "Мастерской Инноваций" Сколтеха Дмитрий Кулиш, директор Центра мониторинга развития промышленности, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Илья Семин, советник генерального директора Фонда Московского Международного медицинского кластера Евгений Ткаченко и другие авторитетные персоны в области развития технолгий.

Заявку в категории "Аддитивные технологии" можно подать на сайте.

Организаторы и партнеры Премии "Приоритет - 2021":

• Организатор Премии – Коммуникационная группа "Деловая лига".

• Оператор Премии – НП "Центр развития общественных коммуникаций".

• Генеральный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель".

• Официальный партнер – ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

• Генеральный информационный партнер – информационное агентство ТАСС.