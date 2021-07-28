Смоленская область вошла в первую десятку по темпам вакцинации от COVID

СМОЛЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Смоленская область вошла в первую десятку по темпам вакцинации населения от коронавируса среди регионов России, сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.

"На сегодняшний день Смоленская область входит в топ-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от коронавируса. Ежедневно прививки от коронавируса делают порядка 5 тыс. жителей. Первым компонентом привиты почти 198 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию порядка 131 тыс. жителей региона", - цитирует пресс-служба слова замгубернатора Смоленской области Полины Хамайко.

Она также отметила, что на протяжении последних недель ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Смоленской области нормализуется. Ежедневно в регионе фиксируют порядка 200 случаев заболевания. "На протяжении последних двух недель мы отмечаем некоторое улучшение ситуации, есть положительная динамика в части ежедневного прироста числа заболевших - фиксируется порядка 200 случаев заболевания в сутки, это ниже, чем было ранее", - добавила Хамайко, слова которой приводит пресс-служба.

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения региона развернуто 1 686 инфекционных коек, при этом 515 из них свободны. Если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться, то власти планируют постепенно перепрофилировать койки на оказание плановой медицинской помощи пациентам.

"Это очень хороший показатель. Но вместе с тем расслабляться и сбавлять темпы нельзя. Я повторюсь, что именно вакцинация позволит нам победить пандемию, остановить распространение коронавируса и вернуться к привычной жизни", - добавил губернатор Смоленской области Алексей Островский, слова которого приводит пресс-служба.