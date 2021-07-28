МК "Финвижн Холдингс" проинвестировала в компанию ООО "Новые дисперсные материалы"

Москва, 28 июля. Владелец компании Артем Аветисян в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что вложит 10 млрд рублей в российские проекты с экспортным потенциалом.

"Работая в Агентстве стратегических инициатив, я увидел, насколько сложно российским компаниям пробиваться на международные рынки. И сегодня это стало определенным вызовом для меня - помочь им в снятии этих барьеров. Для этих целей я сейчас создаю опорные представительства моей международной российской холдинговой компании "Финвижн Холдингс" за рубежом.

Уже открыли офис в Дубае, осенью планируем открытие в Южной Корее, в дальнейшей перспективе - в Европе, - сказал он. - Кроме этого, важно финансово поддержать такие проекты, и поэтому я принял решение инвестировать через МК "Финвижн" 10 млрд рублей в российские прорывные проекты, имеющие экспортный потенциал".

Компания "Новые дисперсные материалы" (ООО "НДМ") является разработчиком технологии и производителем оборудования по выпуску металлических порошков для 3D-печати, наплавки и MIM-технологий. Оборудование, производимое компанией, реализует технологию плазменной атомизации, позволяющей выпускать нано- и микропорошки металлов и сплавов идеальной сферической формы в узком диапазоне размеров.

"Для компании "Новые дисперсные материалы " вход в капитал международной компании "Финвижн Холдингс" - это новый этап развития - переход от стадии научных разработок к коммерческой и производственной деятельности. Наша совместная деятельность позволит реализовать ряд перспективных проектов в области новых материалов "core-shell" для 3D-печати и MIM - технологий", - отметил генеральный директор ООО "НДМ" Дмитрий Чухланцев.

"В ближайших планах НДМ - выход на быстрорастущие рынки аддитивных технологий Китая, Европы и США. Компания "Финвижн Холдингс" обладает необходимыми ресурсами и опорными пунктами за рубежом, чтобы помочь НДМ в реализации данной стратегии", - сказал директор МК "Финвижн Холдингс" Юрий Гусев.

По словам Юрия Гусева, в планах "Финвижн Холдингс" в течение 3-5 лет отобрать порядка 100 подобных перспективных компаний, имеющих экспортный потенциал, и инвестировать в развитие каждой от 50 до 200 млн рублей.