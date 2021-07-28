В рамках VI Восточного экономического форума состоится выставка "Улица Дальнего Востока"

Москва, 28 июля. 2 - 7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) на набережной бухты Аякс состоится выставка "Улица Дальнего Востока" (6+). На ней представят свои экспозиции все 11 регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе Сахалинская область. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

"Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача выставки "Улица Дальнего Востока" - показать направления, которые могут заинтересовать бизнес. Сахалинская область сделала акценты на энергетике, цифровизации и туризме", - отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. Здесь работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции. Поэтому лозунг экспозиции субъекта отвечает приоритетам островного региона: "Зеленый бизнес - зеленые острова!".

"Мы для себя принципиально решили, что Сахалинская область должна стать экологически чистой территорией. Это в первую очередь вопросы здоровья и качества жизни людей. Кроме того, такой регион является привлекательным для инвесторов. А это очень важно для диверсификации экономики, реализации инвестиционных проектов в самых разных отраслях, создания новых рабочих мест", - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Продолжая тему бережного отношения к природе: Сахалинская область сократит количество печатной продукции, поэтому посетители павильона на "Улице Дальнего Востока" смогут получать дополнительную информацию о представленных проектах по QR-коду. Также здесь будут использовать энергосберегающую систему освещения.

Сам павильон субъекта будет возведен в форме двух гор: на одной разместится макет горнолыжного курорта "Горный воздух", у которого, по словам Юрия Трутнева, есть все перспективы стать одним из лучших лыжных курортов России и стран АТР, на второй - кафе. На территории экспозиции установят сцену, где будут выступать сахалинские артисты.

Внутри помещение будет разделено на шесть зон: инвестиционные проекты; углеродная нейтральность и проекты Сахалинской области с климатическим эффектом; нефтегазовая отрасль; умный город и цифровизация; социально-экономическое развитие и национальные проекты; "Наши Курилы".

В павильоне участники Форума и гости выставки смогут узнать о приоритетных инвестиционных проектах области, экологической повестке, ходе реализации нацпроектов, крупнейших предприятиях Сахалинской области, реализации проекта "Умный город", экологических и социальных проектах ведущих нефтегазовых компаний.

Также в экспозиции Сахалинской области будет установлена квадросфера "Туризм", где представят туристический потенциал региона. Особое внимание будет уделено туристско-рекреационной зоне "Лагуна Буссе". Все посетители смогут сфотографироваться с осьминогом Дофлейна - обитателем северных акваторий Тихого океана.

Еще одна "фишка" экспозиции - Healthy bar. Здесь участники ВЭФ-2021 смогут попробовать авторские напитки: комбуча, ореховое молоко, реджувелак и другие.

Напомним, что выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта для участников Форума 2 - 4 сентября, жители и гости Владивостока смогут посетить ее 5 и 6 сентября, 7 сентября пройдет социальный день.