"ПРОМОМЕД ДМ" успешно разместило второй выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей

Москва, 28 июля. ООО "ПРОМОМЕД ДМ" успешно закрыло книгу заявок на второй выпуск биржевых облигаций. На фоне высокого интереса инвесторов объем выпуска был увеличен с 1 до 1,5 млрд рублей, а ставка купона снижена с первоначального диапазона 9,5-9,7% до 9,45% годовых. В размещении приняли участие как розничные, так и институциональные инвесторы.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Средства, полученные от размещения облигаций, компания инвестирует в разработку и производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, строительство новых исследовательских лабораторий и цехов. В ближайшей перспективе "ПРОМОМЕД" планирует сосредоточиться на расширении портфеля за счет создания инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологических и онкологических препаратов.

"Фармацевтическая отрасль сейчас на пике интереса инвесторов, однако лишь единичные компании сектора представлены на открытом долговом рынке – это требует поддерживать динамику развития и уровень прозрачности бизнеса. Мы рады, что "Промомед" отвечает ожиданием инвесторов, мы планируем укреплять инвестиционную привлекательность компании", – прокомментировал Председатель Совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.

Успешное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций 001Р-01 ООО "ПРОМОМЕД ДМ" на Московской бирже состоялось 24 декабря 2020 года, тогда компания привлекла 1 млрд. рублей по ставке 9,5% годовых. Биржевые облигации 001Р-01 ООО "ПРОМОМЕД ДМ" включены в листинг сектора Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи, что делает их более привлекательными для широкого круга инвесторов, освобождая от уплаты НДФЛ

В июне 2021 г. ООО "ПРОМОМЕД ДМ" своевременно и в полном объеме выплатило первый купонный доход по биржевым облигациям, объем выплат составил 47,37 млн рублей.