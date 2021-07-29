Глава Югры посетила площадку первого в РФ завода белковых компонентов для новорожденных

ТАСС, 29 июля. Губернатор Югры Наталья Комарова посетила площадку первого в РФ завода белковых компонентов для питания новорожденных, которая базируется на территории имущественного комплекса ООО "Советское молоко" в Алябьевском, сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На этой площадке компания "Победа 1" реализует инвестиционный проект по созданию производства отечественных белковых компонентов – основы для сухих смесей для питания новорожденных и детей в возрасте до шести месяцев.

"Уникальность этого проекта состоит в использовании при производстве сырого молока, содержащего примерно 0,6-0,65% сывороточного белка, около 4,5% лактозы. С этой целью компания "Победа 1" разработала программу по привлечению местных фермеров, готовых поставлять молочную продукцию", - сказано в сообщении.

Также на предприятии применяются мембранные каскады – многоступенчатые установки отечественного производства для достижения высоких степеней концентрирования, эффективного разделения и получения высокоочищенных растворенных веществ, экономии энергоресурсов. Это позволяет сохранить активность сывороточных белков, уничтожая при этом патогенную флору.

Для удаления бактерий при производстве белковых компонентов используются микро- и ультрафильтрационные технологии, что позволяет извлечь максимальное количество активного сывороточного белка из сырого молока.

В департаменте добавили, что по прогнозам с 2021 по 2029 годы на этой площадке в Югре будет производиться 4,2 тыс. тонн лактозы, 69 тыс. тонн молочной продукции.

"Это совершенно новое направление в нашей стране. В этой связи необходимо идти навстречу в реализации этого проекта. Все актуальные вопросы должны быть на рабочем столе", – поручила профильным окружным ведомствам Наталья Комарова.

Директор регионального департамента промышленности Кирилл Зайцев добавил, что в начале 2022 года производство посетят представители федеральных министерств сельского хозяйства, науки и высшего образования для проведения оценки хода реализации.

Проект полного инновационного цикла по производству отечественных белковых компонентов для сухих молочных смесей одобрило Правительство России 22 июля. Как заметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, символично, что решение принято в Год науки и технологий. "Речь идет о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов. Они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании", - пояснил глава кабмина РФ.

Как отметил председатель российского правительства, сейчас большая часть смесей для детей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в РФ, подчеркнул он.

"Над решением этой задачи будут совместно работать ученые, бизнес и представители федеральных органов исполнительной власти - всего 16 компаний и научных организаций. А также министерство сельского хозяйства вместе с министерством науки и высшего образования", - сказал Мишустин.

Он добавил, что проект рассчитан на три года. Общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Из них 300 млн рублей будет направлено из федерального бюджета. "От этих вложений мы ждем конкретных результатов. Такие комплексные проекты полного инновационного цикла призваны сократить путь от появления новаторской идеи до ее практической реализации, чтобы важные научные разработки быстрее воплощались в жизнь, а не оставались на бумаге", - подытожил премьер.