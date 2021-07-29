Москва, 29 июля. "Ингосстрах" запустил продажи нового продукта-конструктора "Моя квартира", благодаря которому клиент сможет самостоятельного выбрать перечень имущества для страхования, определить актуальные дополнительные риски и опции, а также установить страховую сумму в пределах предусмотренных лимитов для каждого вида имущества.

"Моя квартира" - усовершенствованная форма уже знакомого клиентам "Ингосстраха" продукта "FreeДом (квартира)", в рамках которого предлагается свобода выбора страховой суммы, но с более гибкой тарификацией и возможностью оформления дополнительных рисков.

Преимущество новой программы заключается в возможности экспресс-страхования конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования, движимого имущества без предварительного осмотра и оценки экспертом по базовому пакету рисков ("Пожар", "Повреждение водой" и т.д.) и гражданской ответственности, с возможностью включения в страховое покрытие дополнительных рисков и опций. Впервые на страховом рынке условия, характерные для сложного классического страхования, доступны в удобном продукте-конструкторе по привлекательной цене.

Продукт "Моя квартира" предусматривает широкое страховое покрытие, включающее как страхование стандартных, так и различных дополнительных рисков. К базовому наполнению полиса относится стандартный пакет рисков (по умолчанию): "Пожар" (в том числе от короткого замыкания), "Взрыв", "Повреждение водой", "Повреждение инженерных систем", "Механические повреждения", "Противоправные действия третьих лиц" (кражи, грабежи, разбои, умышленные действия), "Стихийное бедствие", "Теракт".

При желании в полис "Моя квартира" можно включить и дополнительные опции - например, воздействие атмосферных осадков независимо от места их проникновения, включая повреждение не аномальными осадками (повреждение аномальными осадками предусмотрено в рамках стандартного риска "Стихийное бедствие"); "Временное проживание" - возмещение расходов на аренду жилья при отсутствии возможности нахождения в квартире во время восстановительного ремонта; "Временное хранение вещей" - возмещение расходов на аренду бокса или склада для хранения вещей на период проведения восстановительного ремонта.

Продукт также предполагает расширение покрытия по риску "Гражданская ответственность" (причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при эксплуатации имущества, расположенного на территории страхования) на проведение ремонтных работ, затрагивающих водонесущие, канализационные и отопительные системы, или действия домашнего животного.

Лимит страхового покрытия по продукту "Моя квартира":

• Конструктивные элементы - от 1 млн до 12 млн рублей.

• Отделка и инженерное оборудование - от 200 тыс. до 3 млн рублей.

• Движимое имущество - от 50 тыс. до 2 млн рублей.

• Гражданская ответственность - от 100 тыс. до 2 млн рублей.

В рамках этих диапазонов клиент может самостоятельно выбрать страховую сумму, которую считает нужной.

Получить полную информацию об условиях продукта, в том числе имеющихся ограничениях, а также по вопросам оформления договора страхования можно по телефону: 8 (495) 956-55-55 , а также в офисах продаж "Ингосстраха".

Вместе с продуктом "Моя квартира" клиенты могут оформить актуальные дополнительные услуги: полис "Личные вещи" - возместит расходы, связанные с повреждением/ гибелью мобильной техники, спортинвентаря, верхней одежды и ручной клади на территории всего мира, в том числе при наступлении риска "Повреждение по неосторожности"; "Рантье" - продукт, предусматривающий страхование рисков, связанных со сдачей квартиры в аренду, включая гражданскую ответственность квартиросъемщика перед арендодателем (любые повреждения арендованного имущества по вине арендатора), и "Юридическая помощь" - продукт, ориентированный на защиту клиентов от непредвиденных расходов на оплату юридических услуг, в случаях, предусмотренных договором страхования.

В настоящий момент полис "Моя квартира" можно оформить в офисах продаж "Ингосстраха" или у страховых агентов, но совсем скоро продукт станет доступен и для онлайн-оформления на сайте компании. Программа действует для таких объектов страхования, как квартиры и апартаменты. Клиенты могут получить готовый страховой полис по электронной почте или в классическом бумажном варианте.

"Квартиры нуждаются в страховой защите не меньше, чем дачи или автомобили, однако страхование квартир среди россиян всё еще не так популярно. Чаще люди страхуют загородные строения и транспортные средства, где риски кажутся более понятными: дача может сгореть, автомобиль - попасть в аварию. Самый распространенный риск в отношении квартиры - это залив, но и помимо него случается множество непредвиденных ситуаций, в результате которых приходится делать дорогостоящий ремонт и покупать новую мебель. Благодаря новому продукту "Моя квартира" клиенты могут застраховать только то имущество, которое посчитают нужным, и только от тех рисков, которые считают существенными. Мы уверены, что такая свобода выбора станет дополнительным стимулом для защиты своего имущества и сделает процесс страхования еще более быстрым, выгодным и комфортным", - отметил заместитель начальника управления технологии и поддержки каналов продаж компании "Ингосстрах" Станислав Олейников. ​​​​​​​

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.