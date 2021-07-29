Стартовали финальные соревнования ArtMasters среди юниоров

Москва, 29 июля. 28 июля в инновационном образовательном комплексе Техноград состоялось открытие финального этапа соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters (12+) среди юниорской возрастной категории. На очный этап приехали 35 финалиста из более чем 30 городов, в том числе Читы, Златоуста, Кемерово, Барнаула, Камчатского края.

"Первый год в нашем чемпионате принимают участие юниоры. Это очень ответственное и радостное событие. На первых этапах наши юниоры показали свой колоссальный творческий потенциал. На очных этапах вся команда ArtMasters будет поддерживать и работать с ребятами, чтобы познакомить с креативными профессиями изнутри и помочь каждому максимально раскрыть свой потенциал", - отметил директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

В рамках церемонии открытия состоялась жеребьевка командных соревнований. В каждую команду входят по одному финалисту из четырех компетенций: композитор популярной музыки, оператор кино и ТВ (видеооператор), режиссер монтажа (видеомонтажер) и клипмейкер. Задача композитора - за шесть дней написать песню для артиста, который достается ему путем жеребьевки. после чего команда финалистов снимает клип в вертикальном формате (хронометраж 1 минута) на созданную композицию за 10 дней. Результаты финального этапа будут известны на церемонии награждения 9 августа 2021 года.

Победители чемпионата получат целевые денежные сертификаты, которые они смогут потратить на образование, профессиональное оборудование или собственный проект.

В финале участники встретятся со своими кумирами из мира кино, театра и музыки, примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии. Чемпионат завершится торжественной церемонией награждения победителей и гала-концертом, который состоится 6 сентября 2021 года на Новой сцене Большого театра.

Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.

Официальным информационным партнером чемпионата является ТАСС.