Новая магистерская программа МГЛУ заложит основы успешного диалога культур и цивилизаций

Москва, 30 июля. В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) разработана инновационная магистерская программа "Психолингвистика, антропологическая лингводидактика и методика преподавания русского языка как иностранного".

Программа предназначена для тех, кто любит и знает русский язык, русскую культуру и готов нести это знание и эту любовь в иноязычный, инокультурный мир.

Программа создавалась с учетом современных проблем и задач, вызванных информационным "бумом", стремительным переходом всех сфер нашей жизни, в том числе образования, на "цифру", напряженностью международного и межкультурного общения в условиях глобализации.

"Уникальность программы заключается в том, что она учит строить преподавание на принципах антропологической лингводидактики: антропологическом, коммуникативном и когнитивном. Это продолжение лучших традиций отечественной психолингвистики и методики преподавания иностранных языков, связанных с именем выдающегося советского и российского ученого А. А. Леонтьева, для которого ключевым фактором в образовании, просвещении и развитии общества всегда была личность.

Инновационность нашей магистерской программы состоит в реализации установки на уважение к личности обучающегося, его этнокультурной самоидентификации. Например, работая с носителями других языков и культур, мы понимаем, что стремление адаптировать их (как это часто бывает в методиках иностранных языков) - недопустимо.

Для нас важен феномен интегрирования, когда иностранный учащийся, сохраняя все ценные качества национальной языковой личности, получает возможность безболезненно войти в новую для себя российскую культурную среду, в том числе и языковую", - подчеркивает автор проекта Людмила Петровна Мухаммад, доктор педагогических наук, профессор, заведующая Лабораторией по изучению русского языка как иностранного МГЛУ, победитель грантового конкурса стипендиальной программы для преподавателей магистратуры 2019/2020 Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Представляется, что в контексте диалога культур русский язык, родившийся на стыке континентов и цивилизаций, в высшей степени способен поддерживать ценности представителей разных культурных миров, передавать истинные смыслы, создавая пространство для комфортного и эффективного межкультурного общения.

Таким образом, новая магистерская программа призвана способствовать гармоничной межнациональной, межкультурной коммуникации, успешному диалогу культур и цивилизаций.