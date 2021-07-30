В России запустят инновационный образовательный проект для творческой молодежи

Москва, 30 июля. Университет "Синергия" разрабатывает информационную образовательную платформу "S24" (0+), с помощью которой представители творческих профессий смогут объединяться в многопрофильные команды для работы над реальными кейсами в онлайн-режиме. Проект призван вовлечь молодежь в развитие сферы креативных индустрий, а также упростить взаимодействие между компаниями-работодателями и начинающими специалистами, прежде всего из области дизайна, архитектуры, IT, трехмерного моделирования, маркетинга и PR.

При помощи "S24" работодатели будут размещать заявку на реализацию проекта, выбирать команду исполнителей и оценивать их работу после выполнения поставленных задач. Участникам платформы предоставят доступ к обучающим материалам и интерактивной карте, на которой отмечены места проведения фестивалей, выставок, мастер-классов и других мероприятий для представителей креативных профессий.

Ректор Университета "Синергия" Артем Васильев рассказал, что практико-ориентированная платформа "S24" позволит молодым специалистам из разных городов и образовательных учреждений совершенствовать свои профессиональные, надпрофессиональные и предпринимательские компетенции внутри многопрофильных команд. Работу молодежи будут курировать университетские преподаватели. "Благодаря "S24" ребята пополнят свои порфтолио успешными кейсами, а компании-работодатели получат качественно выполненную работу за короткий срок. Эта платформа не имеет аналогов в России и за рубежом. Проектом уже заинтересовались несколько компаний, в том числе "ДА Креатив Групп", "Адварк" и Rerise Communication", - сообщил Васильев.

Интерес к платформе также проявили студенты и опытные специалисты в сфере креативной индустрии, которые стали участниками онлайн-опроса Университета "Синергия". Согласно исследованию, 85% респондентов отдают предпочтение электронным образовательным ресурсам, а 72,6% хотели бы работать в междисциплинарной команде. 76,5% опрошенных выразили готовность зарегистрироваться на образовательной платформе "S24" для получения новых знаний и навыков.

Университет "Синергия" создает "S24" на правах образовательной организации, отнесенной Минобрнауки к числу федеральных инновационных площадок. Разрабатываемая онлайн-платформа признана проектом, который имеет существенное значение для модернизации образовательной системы с учетом ключевых направлений социально-экономического развития страны. Реализация проекта рассчитана на четыре года - с 2021 по 2025.

"Идеи и свершения творческих людей содействуют инновационному развитию страны, - заявил ректор "Синергии" Артем Васильев. - Их стараниями национальная экономика превращается в экономику знаний, при которой неуклонно повышается качество жизни, создаются высокие технологии и максимально полно реализовывается человеческий потенциал. Общественное благополучие недостижимо без креативной сферы".

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