ГК "Основа" создаст 2,5 тыс. кв. м спортивной и детской инфраструктуры во дворе ЖК VERY

Москва, 30 июля. Центром нового семейного эко-квартала VERY, который ГК "Основа" возводит в столичном районе Марфино, в 20-ти м от Ботанического сада, станет огромный двор-парк площадью более 2 га с авторским озеленением, фонтаном, парящим мостом, велодорожкой, спортивной и детской инфраструктурой. На его создание компания направит 1,5 млрд рублей.

По словам коммерческого директора ГК "Основа" Игоря Сибренкова, при проектировании семейного эко-квартала благоустройству и озеленению было уделено особенное внимание. "Концепцию проекта определило его расположение на стыке двух огромных зеленый территорий - Малого и Большого Ботанического сада. Поэтому под здания здесь отдано только 23% территории участка, остальные 77% займет двухуровневый благоустроенный двор-парк", - рассказал Игорь Сибренков.

На открытом воздухе в центре квартала VERY разместится пять площадок с уникальным оборудованием для детей и подростков всех возрастов. При этом, чтобы дети развивались гармонично, им нужно не просто играть и двигаться, но и познавать мир, учиться взаимодействовать друг с другом и с природой. Для этого на детских площадках VERY предусмотрены разнообразные игровые элементы: канатная дорога, качели, игровые городки и горки, площадки для игры с песком и водой. Над одной из площадок будет тент, что позволит проводить время на свежем воздухе за играми в любую погоду.

Для самых маленьких жителей VERY предусмотрена игровая зона с качелями, горками и песочницей. Для того, чтобы малыши учились строить и играть в ролевые игры, основные активности на площадке связали с ощущениями: тактильными, визуальными и слуховыми.

Детям постарше понравится другая уникальная площадка - целый комплекс для игр с песком и водой, находящийся на отдельном участке двора с естественным ландшафтом. Здесь будет песочный экскаватор, дамба и колонка для набора воды, которые призваны расширить горизонты дошкольников, учить развивать воображение, наглядно знакомить с законами физики, позволяя изучить поведение воды в реках и плотинах.

Еще одна площадка будет смешанного типа, где на одном участке и безопасно друг для друга смогут играть малыши и дети постарше. Здесь будут качели-гнездо, балансир, грязевые столы и целый игровой комплекс с веревочным городком. Для подросших активных детей предназначена особенная площадка, где можно много двигаться, проверять себя на ловкость и соревноваться.

Еще одним ярким акцентом эко-квартала VERY станет спортивная инфраструктура. На территории двора-парка расположатся две большие спортивные зоны с площадками для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и зонами фитнеса и воркаута. При этом над одной из спортивных площадок будет навес, который будет защищать от дождя или зноя в жаркую погоду. Вместе с детскими игровыми зонами общая площадь этих площадок составит 2,5 тыс. кв. м.

По периметру всего двора будет сделана велосипедная дорожка протяженностью почти 1 км. Также на территории эко-квартала ГК "Основа" построит двухуровневый спортивный комплекс с бассейном, где заниматься спортом можно в любое время года.

Большое внимание при создании эко-квартала VERY ГК "Основа" уделит озеленению территории. Всего на территории двора-парка будет высажено больше 1 тыс. деревьев и кустарников, включая крупномеры.

Растения подобраны исходя из учета декоративных качеств и устойчивости к росту в городе. В основе концепции озеленения - декоративные и луговые травы, растения близких нашей местности климатических зон. Таким образом, ландшафтный дизайн всего эко-квартала органично связывает между собой распределенные зоны отдыха и активных игр детей единым пластичным ковром озеленения.

Новый семейный эко-квартал возводится на территории бывшей гостиницы "Останкино" на участке 2,89 га. Всего в рамках VERY будет построено четыре жилых дома высотой 31 этаж, на первых этажах которых разместится социальная и общественно значимая инфраструктура, а также встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей, двухэтажный спортивный комплекс с бассейном и отреставрированный гостиничный корпус. На -1 уровне проекта расположится подземный паркинг на 631 машиноместо и 330 индивидуальных кладовых помещений.

ООО "Специализированный застройщик "Останкино"

Проектная декларация здесь.