До 6 августа принимаются заявки на Всероссийский конкурс практик в сфере охраны труда

Москва, 30 июля. В рамках Всероссийской недели охраны труда Минтруд России проводит Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность" (6+).

“Сейчас мы концептуально меняем подход к охране труда, на законодательном уровне все готово. Приоритет отдан профилактике и обеспечению безопасности на рабочем месте. Теперь важно собрать со всей страны лучшие практики в области охраны труда и распространить лучший опыт. Это позволит повысить эффективность системы управления в сфере охраны труда, активизировать профилактическую работу по предупреждению производственного травматизма и заболеваемости", - пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Конкурс проводится с 2016 года, к участию приглашаются организации и объединения независимо от их организационно-правовых форм и видов деятельности, а также органы региональной власти и местного самоуправления в области охраны труда.

Всего в этом году в конкурсе девять номинаций, три из них посвящены отбору лучших практик в области охраны труда среди организаций производственной сферы. Также будут выбраны лучшие практики среди организаций непроизводственной сферы, в сфере образования, здравоохранения и среди организаций малого предпринимательства. Вместе с тем мы узнаем лучший муниципалитет и регион страны в области охраны труда.

В каждой из номинаций конкурса присуждаются первое, второе и третье место. За первое место вручается золотая медаль и диплом победителя Всероссийского конкурса со статусом "Лучшая организация в области охраны труда в Российской Федерации" с указанием номинации. За второе и третье место, соответственно, вручаются серебряная или бронзовая медаль и диплом призера Всероссийского конкурса в номинации.

Участие во Всероссийском конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

Заявки на участие в конкурсе подаются в соответствующем разделе, посвященном его проведению, на сайте. Там же размещены контакты технической службы конкурса.

Церемония награждения победителей состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда, которая состоится с 6 по 9 сентября в городе Сочи в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором - Фонд Росконгресс.

Заявки принимаются до 6 августа 2021 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер Всероссийской недели охраны труда.