Организаторы спортивных мероприятий из Москвы провели забег MMK Wild Trail

Москва, 2 августа. Невероятное путешествие по загадочному краю с богатой историей совершили участники забега MMK Wild Trail, который прошел 31 июля – 1 августа в предгорьях Южного Урала. Организаторы состязаний подготовили для спортсменов четыре дистанции разного уровня сложности.

Трудный, но интересный маршрут протяженностью в 130 км провел спортсменов по местам, которые хранят воспоминания о Емельяне Пугачеве и событиях крестьянской войны, позволил испытать силы на древней горе Курак и почувствовать энергию Кульсугадыташ – уникальных Синих Скал.

Один из самых живописных маршрутов Большой Уральской тропы ждал участников дистанции 60 км. Линейный маршрут, проходящий вблизи уникальных скал, соединил два главных курорта южных предгорий Уральского хребта – Абзаково и Банное. Сложная, но полностью беговая трасса дала бегунам возможность в полной мере ощутить силу и красоту местной природы.

Компактный маршрут протяженностью 30 км со стартом и финишем на курорте "Юбилейный" озера Банное (Якты-Куль) познакомил участников с удивительной природой Башкирии. А быстрый и динамичный 11-километровый маршрут с небольшим количеством технически сложных участков подарил радость движения по интересному ландшафту, потрясающие виды и непередаваемую атмосферу настоящего спортивного праздника.

В награду участники получили отдых на берегу чистейшего древнего озера Якты-Куль. "Удобная логистика к месту старта и развитая инфраструктура партнера мероприятия – компании ММК – позволили спортсменам совместить участие в приключении с качественным отдыхом", – рассказал директор забега Антон Жилин.

Самым маленьким участникам здесь тоже были рады. В воскресенье, 1 августа, спортсмены в возрасте от 0 до 14 лет преодолели дистанцию в 500 м и получили настоящую медаль!

Финиш рядом с чистейшим водоемом, а также возможность проживания в комфортных санаториях партнера мероприятия – компании ММК – позволили участникам отдохнуть и восстановить силы после забега. На время взрослых забегов за детьми от 4 лет был организован присмотр в развлекательном центре "Фантазеры" на территории санатория "Юбилейный".