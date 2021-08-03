В России 1 августа состоялись международные соревнования серии IRONMAN

Москва, 3 августа. Первым городом, принявшим старт легендарной серии (6+) стал Санкт-Петербург. В старте зарегистрировались 2400 атлетов из 64 стран мира и спортсмены из 67 субъектов Российской Федерации, в том числе из таких крупных центров как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар.

"Мы по праву гордимся яркими победами и рекордами наших атлетов на крупных, авторитетных соревнованиях, активно развиваем спорт высших достижений и массовое физкультурное движение, деятельно участвуем в реализации международных проектов, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни. И сегодня впервые в России проводится гонка IRONMAN, или "Железный человек". Символично, что так называют и победителей этого зрелищного, динамичного турнира, пройти который до конца под силу лишь самым быстрым, крепким и выносливым", - выступил перед участниками и организаторами Президент России Владимир Путин.

На старте соревнований присутствовали почетные гости: Гуцан Александр - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Жарич Алексей - заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, Прокуронов Григорий Владимирович - заместитель руководителя Федерального агентства по туризму.

Гонка прошла при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Федерации Триатлона России, а также в соответствии со всеми нормами безопасности и с учетом эпидемиологических требований и стандартов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что город активно готовился к проведению гонки и приему атлетов со всего мира. "Город с каждым годом принимает все больше международных спортивных событий и постепенно превращается в столицу спорта, место притяжения для спортсменов со всего мира", - сказал Б.М. Пиотровский.

К реализации первых в России соревнований всемирноизвестной серии также были привлечены иностранные судьи и представители глобальной команды IRONMAN, которые обеспечили качественное проведение мероприятия согласно всем международным правилам.

"Триатлон - сложный спорт, и судьям всегда приятно, когда атлеты на старте по-настоящему соревнуются, борются за победу, - отметил главный судья Алексей Калинин, - Команду судей искренне поразило то, что участники ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg внимательно подошли к соблюдению правил. Это говорит о спортивной культуре российских атлетов".

В рамках проведения соревнований в Санкт-Петербурге также состоялся этап кубка России по триатлону на среднюю дистанцию. На старт вышли 25 профессиональных атлетов. Победителями среди мужчин стали Прасолов Илья, Брюханков Андрей и Калашников Иван, среди женщин - Голофеева Юлия, Рыбакова Оксана и Жижина Елизавета.

Международные соревнования по триатлону ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg прошли при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ.

"Это долгожданный момент. Окно в IRONMAN открыто! Занимайтесь триатлоном, участвуйте в соревнованиях, и вы будете гордиться этим всю свою жизнь!" - отметил генеральный директор VEB VENTURES Олег Теплов, - Поддерживая этот масштабный спортивный проект, ВЭБ.РФ делает уверенный шаг в развитии экономики и инфраструктуры города, принимающего международный старт. Мы идем от запросов общества. Для нас значимо, что таких спортивных проектов, ориентированных на социальную миссию и предпринимательство в России становится все больше. Формируются сообщества, создается необходимая инфраструктура, появляются образовательные программы, которые не только направлены на здоровый образ жизни людей, но и помогают им в стремлении к разностороннему развитию личности, все это отражается на экономике нашей страны. Кроме того, по итогам проекта мы рады отметить растущий интерес крупного бизнеса к подобным социальным инвестициям по всей стране, и это еще один положительный тренд для развития социального предпринимательства, которое мы поддерживаем и инициировали", - добавил Теплов.

Маршрут гонки ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg включил три этапа в самых зрелищных локациях северной столицы. Плавательный этап соревнований прошел на Гребном канале, где атлеты преодолели 1900 м, велоэтап дистанцией 90,1 км прошел через Западный скоростной диаметр. И завершилась гонка беговым этапом на полумарафонскую дистанцию 21,1 км по живописным местам Приморского парка Победы на Крестовском острове и Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКИО) им. С.Кирова на Елагином острове.

Среди любителей наилучший результат показали Слепов Илья, Крестин Денис, Никулин Алексей и Кочеткова Кристина, Чунарева Дарья и Антипина Юлия.

"IRONMAN пришел в Россию, красивый и долгожданный старт состоялся. Недаром наши соревнования называются IRONMAN, ведь только по-настоящему железные люди смогли вопреки всем сложностям дождаться гонки, активно готовиться к ней. Мы благодарны атлетам за высокую оценку мероприятия", - отметил генеральный директор компании "Железный человек" Сергей Бодров.

Партнерами соревнований ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg стали крупнейшие российские и мировые бренды: TYR, G-Drive, Hoka, PowerDot, Ингосстрах, Nutrend, Erdinger, МегаФон.

Так, бренд G-Drive выступил логистическим партнером участия параатлетов, подопечных фонда "Спорт для жизни", в ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg, сделав возможным приезд особенных спортсменов из разных городов на старт в Санкт-Петербург. Совместно с G-Drive участники велоэтапа внесли вклад в развитие инклюзивного спорта в России. Каждые 10 км велоэтапа были конвертированы в 1 л топлива. И по итогам соревнований, свыше 20 тыс. л топлива будут направлены в 24 региона России для подготовки особенных спортсменов к Олимпиаде.

На живописном отрезке бегового этапа бренд спортивной обуви Hoka определил самых быстрых и перспективных атлетов, компания Nutrend обеспечила атлетов спортивным питанием на протяжении всей дистанции, благодаря МегаФону состоялась прямая трансляция соревнований, а напиток Red Bull помог максимально быстро восстановить потраченную энергию. За гонку атлеты выпили более 30 тыс. л напитков, предоставленных компаниями Nestle, Pago и San Bernardo, а также смогли отдохнуть в лаундж-зоне безалкогольного пива Erdinger. Бренд PowerDot помог атлетам гонки восстановить силы после финиша.

По итогам соревнований 30 атлетов, показавших наилучший результат на гонке в Санкт-Петербурге, получают право выступить на чемпионате мира IRONMAN 70.3 Lake Taupo, который состоится 11-12 декабря 2022 года в Новой Зеландии.

В скором времени будет открыта регистрация на новый старт серии IRONMAN в России.