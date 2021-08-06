"Уралмеханобр" окажет содействие СУМЗу увеличении производительности печей Ванюкова

ТАСС, 6 августа. АО "Уралмеханобр" (научно-исследовательский и проектный институт в составе Уральской горно-металлургической компании) окажет техническую помощь Среднеуральскому металлургическому заводу (ПАО "СУМЗ", предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Ревда Свердловской области). Институт примет участие в оптимизации технологических процессов плавки медесодержащих материалов, а также в проведении модернизации оборудования, сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК.
"Изначально перед нами была поставлена задача помочь в мониторинге работы комплекса печей Ванюкова с целью недопущения нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в режиме повышенной производительности. Впоследствии фокус был перемещен на приоритет решения задач технологического характера, которые позволяют улучшить работу агрегатов за счет исключения причин, ограничивающих производительность", - отметил советник генерального директора по инжинирингу АО "Уралмеханобр" Владимир Кирсанов.
Результатом стала программа мероприятий по модернизации печей Ванюкова, отметили в компании. Ее реализация началась с выполнения проверочных расчетов котлов-утилизаторов плавильного агрегата. Оборудование предназначено для охлаждения отходящих металлургических газов и очистки их от грубой пыли. По словам специалистов, котлы-утилизаторы работают на предельных мощностях и требуют реконструкции. В планах разработать проект котла-утилизатора с более эффективными эксплуатационными характеристиками.
В настоящее время на территории медеплавильного цеха СУМЗа проводится теплотехническое обследование системы охлаждения печи Ванюкова №1 (ПВ-1). Полученные данные позволят определить состояние оборудования и станут основой для разработки основных технических решений для увеличения срока службы медных элементов и кирпичной кладки плавильного агрегата за счет оптимизации системы охлаждения.
Помимо этого, активно ведется работа по оптимизации процесса дожига серы в аптейке ПВ-1. Специалисты "Уралмеханобра" выполнят сравнительный анализ полученных данных. Результатом проделанной работы станет определение оптимального режима подачи кислорода на дожиг.
"Планируется, что реализация мероприятий по модернизации печей Ванюкова позволит увеличить производительность медеплавильного цеха ПАО "СУМЗ" на 10-15%", - сказано в сообщении предприятия.
О предприятии
"Уралмеханобр" - один из ведущих в России научно-исследовательских и проектных институтов горной, металлургической, химической промышленности, является интеллектуальным подразделением УГМК. Основан в 1929 году и объединяет опыт проектирования, строительства и адаптации всех предприятий УГМК.
ПАО "Среднеуральский медеплавильный завод" - один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота, медный концентрат.
УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. Компания производит цинк, медь, выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.