"Уралмеханобр" окажет содействие СУМЗу увеличении производительности печей Ванюкова

ТАСС, 6 августа. АО "Уралмеханобр" (научно-исследовательский и проектный институт в составе Уральской горно-металлургической компании) окажет техническую помощь Среднеуральскому металлургическому заводу (ПАО "СУМЗ", предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Ревда Свердловской области). Институт примет участие в оптимизации технологических процессов плавки медесодержащих материалов, а также в проведении модернизации оборудования, сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК.

"Изначально перед нами была поставлена задача помочь в мониторинге работы комплекса печей Ванюкова с целью недопущения нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в режиме повышенной производительности. Впоследствии фокус был перемещен на приоритет решения задач технологического характера, которые позволяют улучшить работу агрегатов за счет исключения причин, ограничивающих производительность", - отметил советник генерального директора по инжинирингу АО "Уралмеханобр" Владимир Кирсанов.

Результатом стала программа мероприятий по модернизации печей Ванюкова, отметили в компании. Ее реализация началась с выполнения проверочных расчетов котлов-утилизаторов плавильного агрегата. Оборудование предназначено для охлаждения отходящих металлургических газов и очистки их от грубой пыли. По словам специалистов, котлы-утилизаторы работают на предельных мощностях и требуют реконструкции. В планах разработать проект котла-утилизатора с более эффективными эксплуатационными характеристиками.