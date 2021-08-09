Опубликована архитектура деловой программы Всероссийской недели охраны труда

Москва, 9 августа. VI Всероссийская неделя охраны труда (6+), которая пройдет с 6 по 9 сентября 2021 года в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи, представила архитектуру деловой программы. ВНОТ станет полноценной рабочей площадкой для представителей Минтруда во главе с Министром Антоном Котяковым, представителей органов исполнительной власти, руководителей ведомств и компаний.

"ВНОТ не проводился 1,5 года. За это время накопилось много вопросов, которые нам необходимо обсудить всем вместе в традиционном очном формате. Главная тема - это, безусловно, изменения в Трудовой кодекс, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года. Основные комментарии к обновлению кодекса будут даны в ходе сессий деловой программы. Еще один важный вопрос - будущее рынка труда, меняющиеся трудовые отношения, а следовательно - и новые вызовы в сфере охраны труда", – отметил первый заместитель Министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

За 4 дня состоится более 100 мероприятий. Ключевыми событиями деловой программы ВНОТ станут стратегическая пленарная сессия "Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения" и международная конференция "Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис. Инвестиции в устойчивую систему охраны труда". Совещания по вопросам охраны труда проведут Минтруд, МЧС, Роструд, ПФР и ФСС. Также пройдут отраслевые совещания по вопросам безопасности и охраны труда в металлургии, угольной и нефтегазовой отраслях, строительстве, энергетике, химическом производстве, сфере услуг и транспорте.

Участники поговорят о новых технологиях и цифровых решениях на производстве, организации работы профсоюзов, образовательных программах, охране труда в креативных индустриях, а также о многом другом.

Отдельное тематическое направление будет посвящено медицине труда и заботе о самочувствии сотрудников. Среди вопросов – корпоративные программы профилактики онкологических заболеваний, современные стандарты оказания первой помощи пострадавшим, профилактика COVID-19, эмоциональная безопасность и защита профессиональные заболевания будущего.

Кроме того, в рамках деловой программы состоятся мастер-классы на темы оценки производственных рисков на предприятии, ток-шоу на тему вовлечения персонала в развитие культуры безопасности труда и стратегические демо бизнес-симуляции. Свой мастер-класс проведет фонд "Сколково".

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер Всероссийской недели охраны труда.