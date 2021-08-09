Объявлены победители Всероссийского конкурса управленцев строительной отрасли

ТАСС, 9 августа. Жюри Первого Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли" объявило 31 победителя, которые, в частности, примут участие в формировании стратегии развития отрасли до 2030 года.

"Мы смогли сделать главный отраслевой конкурс управленцев нашей страны. Мы смогли сформировать кадровый резерв управленческих кадров строительной отрасли. По его итогам будут сформированы экспертные группы, которые, в частности, разработают предложения по дополнению стратегии развития строительной отрасли до 2030 года", - сказал председатель конкурса, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков со своей стороны поздравил финалистов с победой в конкурсе, а также с профессиональным праздником. "Это день всех созидателей, всех воплотителей, всех тех людей, которые вкладывают частичку себя, своего таланта, своей души в новые создаваемые здания, сооружения, все то, что создает нашу планету, нашу цивилизацию", - сказал он.

По словам замглавы Минстроя, самое главное для управленца - всегда делать шаг вперед. "Участвуя в конкурсе, вне зависимости от того, победили вы в нем или нет, вы сделали этот шаг вперед: вы приобрели новых друзей, вы стали более известны, вы почувствовали уверенность в себе. Нашей стране нужны такие люди - умные, аккуратные, думающие и о безопасности, и о том, чтобы делать все быстро, думающие о том, как сделать лучше и не боящиеся сделать шаг вперед", - подчеркнул Волков.

В проработке концепции проведения конкурса активное участие принимал ДОМ.РФ. "Для нас важно, чтобы отрасль, испытывающая дефицит кадров, пополнялась грамотными управленцами, которые будут не только мыслить стратегически, но и найдут способ привлечь в отрасль молодежь", - отметил заместитель директора по персоналу и операционной эффективности ДОМ.PФ Захар Малахов.

Конкурс

"Лидеры строительной отрасли" - открытый конкурс среди управленцев, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Конкурс начался 30 ноября 2020 года, для участия в нем было подано почти 10 тыс. заявок. В апреле 2021 года участники прошли дистанционное тестирование по управленческому потенциалу и видеоинтервью, в результате чего были отобраны 225 полуфиналистов. Полуфинал, который проходил с мая по июль, представлял собой групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, а также обучающую программу от ведущих экспертов. По его итогам жюри отобрало 100 финалистов из 34 регионов.

Оператором конкурса выступает Всероссийский центр национальной строительной политики, при поддержке Минстроя России и ДОМ.РФ.