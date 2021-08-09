Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии в рамках ВЭФ-2021

Москва, 9 августа. /Росконгресс/. 10 августа в 09:00 по московскому времени состоится онлайн-сессия ВЭФ-2021 "Как превратить Дальний Восток в крупнейшего в Азии экспортера впечатлений" (6+). Инициатором мероприятия выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Минвостокразвития России и Фонда Росконгресс.
Сейчас очевиден высокий запрос российского туриста на отдых в регионах Дальнего Востока. Кроме того, макрорегион привлекает все большее внимание иностранного турбизнеса. Как реализовать потенциал регионов ДФО? Какие инструменты обеспечат привлечение инвестиций и ускоренное развитие инфраструктуры? Как продвигать достопримечательности Дальнего Востока и включить их в международные туристические маршруты? Эти и другие вопросы обсудят участники онлайн-сессии. Результаты дискуссии станут основой для формирования тематического раздела деловой программы VI Восточного экономического форума (6+), который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.
Модератор:
Денис Полунчуков, ведущий программы "Вести" на канале "Россия-1".
Выступающие:
- Мария Бадмацыренова, руководитель туристского центра Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Вадим Мамонтов, путешественник, основатель и генеральный директор Russia Discovery;
- Даш Хада, президент компании Japan Air Travel Marketing;
- Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра;
- Петр Шпиленок, директор ФГУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник";
- Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ;
- Ольга Сурикова, директор департамента налогового и юридического консультирования АО "КПМГ", эксперт в области развития Дальнего Востока и Арктики;
- Алексей Волков, вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства;
- Константин Шестаков, и. о. мэра г. Владивостока;
- Ирина Левкович, министр культуры Забайкальского края;
- Алдар Доржиев, министр туризма Республики Бурятия;
- Екатерина Киреева, первый заместитель министра министерства экономического развития и внешних связей Амурской области;
- Наталья Пахолкова, и. о. министра туризма Сахалинской области;
- Татьяна Дудова, руководитель по международным связям Российской федерации серфинга.
Ссылка на прямую трансляцию мероприятия доступна на канале Фонда Росконгресс в YouTube – youtu.be/zwmV7oiVIww
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