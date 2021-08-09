Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии в рамках ВЭФ-2021

Москва, 9 августа. /Росконгресс/. 10 августа в 09:00 по московскому времени состоится онлайн-сессия ВЭФ-2021 "Как превратить Дальний Восток в крупнейшего в Азии экспортера впечатлений" (6+). Инициатором мероприятия выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Минвостокразвития России и Фонда Росконгресс.

Сейчас очевиден высокий запрос российского туриста на отдых в регионах Дальнего Востока. Кроме того, макрорегион привлекает все большее внимание иностранного турбизнеса. Как реализовать потенциал регионов ДФО? Какие инструменты обеспечат привлечение инвестиций и ускоренное развитие инфраструктуры? Как продвигать достопримечательности Дальнего Востока и включить их в международные туристические маршруты? Эти и другие вопросы обсудят участники онлайн-сессии. Результаты дискуссии станут основой для формирования тематического раздела деловой программы VI Восточного экономического форума (6+), который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.

Модератор:

Денис Полунчуков, ведущий программы "Вести" на канале "Россия-1".

Выступающие:

Мария Бадмацыренова, руководитель туристского центра Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Вадим Мамонтов, путешественник, основатель и генеральный директор Russia Discovery;

Даш Хада, президент компании Japan Air Travel Marketing;

Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра;

Петр Шпиленок, директор ФГУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник";

Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ;

Ольга Сурикова, директор департамента налогового и юридического консультирования АО "КПМГ", эксперт в области развития Дальнего Востока и Арктики;

Алексей Волков, вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства;

Константин Шестаков, и. о. мэра г. Владивостока;

Ирина Левкович, министр культуры Забайкальского края;

Алдар Доржиев, министр туризма Республики Бурятия;

Екатерина Киреева, первый заместитель министра министерства экономического развития и внешних связей Амурской области;

Наталья Пахолкова, и. о. министра туризма Сахалинской области;

Татьяна Дудова, руководитель по международным связям Российской федерации серфинга.

Ссылка на прямую трансляцию мероприятия доступна на канале Фонда Росконгресс в YouTube – youtu.be/zwmV7oiVIww

ТАСС – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство ВЭФ.