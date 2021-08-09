Филологи объяснили трудности перевода романа Яхиной на китайский язык

Москва, 9 августа. Филологи ТюмГУ выявили лексико-семантические, стилистические и грамматические единицы, которые показали лингвокультурологические барьеры перевода текста "Зулейха открывает глаза" на китайский язык.

Этот роман российской писательницы Гузели Яхиной о раскулачивании был опубликован в 2015 году. К 2020 году количество языков, на которые его перевели, приблизилось к 30. В 2019 году по роману снят 8-серийный фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли.

"В последнее время увеличивается интерес к исследованиям повседневной жизни. Мы проанализировали лингвистические способы передачи категории повседневности в аспекте перевода русского художественного текста на китайский язык. Сопоставление языковых единиц, которые раскрывают сущность обыденного существования человека, выявило, что трудно для перевода художественной литературы в контексте русско-китайской языковой пары", - рассказала аспирантка ТюмГУ Яна Андреева.

Исследование показало, что категория повседневности в тексте романа Гузели Яхиной обладает своим набором характеристик. В частности, обыденность в нем раскрывается в аспекте полиэтничности советских реалий. По словам филологов, это придает многомерность повседневному миру произведения, а переводу на китайский язык - дополнительную сложность в трансляции культуры. "Гендерная маркированность повседневности, обусловленная традиционным укладом жизни героини и жесткой гендерной стереотипизацией, не только определяет набор элементов репрезентации обыденности в художественном тексте, но и гендерную проблематику перевода. А включенность текста в панораму исторических событий 1930-40-х годов демонстрирует изменение традиционных повседневных практик персонажа", - пояснила Яна Андреева.

По словам филологов, трудности при переводе преодолевались с помощью транскрипции, калькирования, описательного перевода и лексико-семантической замены.

"Необходимость комплексного анализа языковых единиц в русском и китайском языках очевидна. Мы видим отсутствие в лексической системе языка слова для обозначения того или иного понятия. Разработка инструментов адекватного перевода таких слов становится все более актуальной в условиях непрерывного развития российско-китайских отношений во всех сферах деятельности, в том числе и культурной", - считают исследователи.