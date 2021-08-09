Горячий комплекс MMK Metalurji в турецком Искендеруне официально возобновил работу

ТАСС, 9 августа. Генеральный директор ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павел Шиляев в ходе плановой поездки в г. Искендерун (Турция) принял участие в запуске в работу электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на площадке MMK Metalurji (турецкий актив ПАО "ММК"). Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", одновременно на MMK Metalurji был зафиксирован рекордный месячный объем производства горячеоцинкованного проката, превысивший 86 тыс. тонн.

"Как уже сообщалось, в июле 2021 года MMK Metalurji приступил к горячим испытаниям электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на площадке в Искендеруне. На данный момент на производстве, остановленном в 2012 году в связи с неблагоприятными экономическими условиями на турецком рынке, полностью завершены горячие испытания технологического оборудования. Электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, предназначенный для производства горячекатаных рулонов, возобновил свою работу и наращивает производство", - сказано в сообщении компании.

По словам директора MMK Metalurji Дениса Квасова, в ходе визита генерального директора ПАО "ММК" было отмечено еще одно важное событие. "На двух агрегатах горячего цинкования на площадках MMK Metalurji в Искендеруне и Стамбуле был зафиксирован очередной рекорд месячного производства горячеоцинкованного проката, так в Искендеруне рекордный уровень составил 45,219 тыс. тонн, а на площадке в Стамбуле - 41,221 тыс. тонн. Совокупно по итогам июля компания произвела 86,440 тыс. тонн готовой продукции премиального класса. Предыдущий рекорд был отмечен в январе текущего года, когда соответствующий объем производства составил 78,613 тыс. тонн горячеоцинкованного проката", - сказал Квасов.

"Возобновление работы нашего электросталеплавильного цеха в Искендеруне и начало его выхода на проектную мощность знаменуют окончание важного этапа в деятельности компании, направленной на восстановление полномасштабного производства на нашем турецком предприятии. За неполный месяц работы горячей части в Искендеруне было произведено 5,8 тыс. тонн проката. Эта продукция уже доказала свое высокое качество и была использована в июльском производстве, которое продемонстрировало рекордный месячный результат в объеме свыше 86 тыс. тонн горячеоцинкованного проката. Это отличный показатель, который вселяет обоснованный оптимизм в перспективы дальнейшего эффективного развития турецкого актива Группы ММК", - сказал генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

В компании отмечают, что запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK Metalurji в Искендеруне предполагает постепенное увеличение объемов производства. Всего в 2021 году планируется произвести 200-260 тыс. тонн горячекатаного проката с выходом на полную проектную мощность в 2022 году.

MMK Metalurji (входит в Группу ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") - современный металлургический комплекс на территории Турецкой Республики. Комплекс включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Стамбуле. Комплекс в Искендеруне также включает в себя морской порт, способный принимать суда водоизмещением до 100 тыс. тонн.