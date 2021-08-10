"Россети Тюмень" установят 163 тыс. интеллектуальных приборов учета до 2030 года

ТАСС, 10 августа. "Россети Тюмень" установят порядка 163 тыс. современных приборов учета до 2030 года. Тюменские энергетики уже входят в ТОП-3 дочерних компаний группы "Россети" по внедрению "умных" счетчиков: 70,3% точек коммерческого учета предприятия включены в автоматизированную информационно-измерительную систему (АИИС КУЭ). Реализация Программы интеллектуального учета электроэнергии уже принесла энергетикам дополнительную экономию энергоресурса в размере 71,7 млн рублей, сообщили во вторник в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень"

"Внедрение интеллектуального учета является базовым инструментом повышения эффективности процесса передачи электроэнергии. В распределительных сетях "Россети Тюмень" в 2020 году показатель потерь составил 11,9%, что меньше, чем было в 2018 году (18,31%), когда уровень оснащенности "умными" счетчиками составлял 63,3%", - сказано в сообщении.

В 2020 году Совет директоров "Россети Тюмень" утвердил Программу интеллектуального учета электроэнергии до 2030 года, которая предусматривает установку порядка 163 тыс. современных приборов учета к концу десятилетия. Установленные в 2020 году в рамках Программы 22 тыс. приборов учета обеспечили снижение потерь электроэнергии на 29,3 млн кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет 71,7 млн рублей. В планах энергокомпании установка в 2022 году еще 24 тыс. счетчиков, что позволит сэкономить порядка 136 млн рублей.

"Помимо денежного эффекта, интеллектуальный учет позволяет исключить человеческий фактор из процесса сбора и верификации информации. Компания автоматически получает данные об объеме переданного энергоресурса, а потребитель экономит личное время, что значительно увеличивает лояльность", - добавили в компании.

В целом, группа компаний "Россети" установила 4,5 млн "умных" приборов учета. К 2030 году их число достигнет 18,1 млн. Регионами-лидерами по развитию интеллектуальных систем учета являются Калининградская область, Тюменский макрорегион и Кузбасс.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.