Тема Фестиваля «Спасская башня» — 2021: "Время, Музыка и Мир"

Москва, 10 августа. Темой XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (0+) станет "Время, Музыка и Мир". Фестиваль пройдёт в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".

Пандемия COVID-19 по всему миру разрушила привычный жизненный уклад, принесла много негатива, но и заставила переоценить, по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: собственное здоровье и безопасность, семью и заботу о близких, дружбу и свободу перемещения, многое другое.

"Только время может сгладить мысли о тяжёлом периоде, выдвинув на передний план позитив: способность людей в едином порыве встать на борьбу с общей мировой угрозой. Музыка — первый помощник времени в его "работе", универсальный международный язык, способный объединить людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий", — отметил музыкальный руководитель Фестиваля Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.

В основу знака Фестиваля "Спасская башня" — 2021 был взят голубь мира — международная и всемирно известная эмблема, символизирующая наступление мира, освобождение и возрождение. Образ голубя как символа чистоты, любви, безмятежности, свободы, надежды и мира прослеживается в античной, христианской, иудейской, исламской и буддистской традициях.

Официальной музыкальной композицией XIV Фестиваля стал Парадный (Фанфарный) марш "Слава Родине", который был написан военным дирижёром, композитором, организатором и руководителем первых советских военных оркестров генералом Семёном Александровичем Чернецким в 1944 году. Впервые он был представлен в 1945 году в Германии в период Потсдамской конференции.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдёт в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября

в формате "COVID free".

Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия

ТАСС – официальное информагентство Фестиваля.