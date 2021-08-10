Университет креативных индустрий станет ключевым проектом арт-кластера "Таврида"

Москва, 10 августа. Создаваемый в Крыму Университет креативных индустрий (18+) станет центральным проектом арт-кластера "Таврида", сообщил руководитель арт-кластера Сергей Першин.

"Ядро нашей экосистемы - это Университет креативных индустрий, который мы уже начали создавать и в 2023 году запустим первую очередь", - сказал Сергей Першин, выступая на проектно-образовательном интенсиве для стартапов в сфере новых технологий "Архипелаг-2121" (18+), который проходит в Великом Новгороде. Руководитель арт-кластера "Таврида" рассказал о проекте в ходе дискуссии "Фокус на экономику идей. Творческое (креативное) предпринимательство".

Одной из функций Университета креативных индустрий станет погружение различных профессиональных сообществ в креативную экономику. "Мы уже начали строительство, но в то же время мы работаем над смыслами, - рассказал Сергей Першин. - Сейчас в арт-кластере "Таврида" одновременно с образовательными заездами для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий проходит школа "Меганомика" (18+). Это апробация образовательных программ и подходов будущего Университета креативных индустрий. Мы привлекаем на "Меганомику" аудитории, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к творчеству. Например, приглашаем министров труда и социальной политики из регионов России. Прокачиваем их творческие компетенции и смотрим, насколько это помогает им в повседневной профессиональной деятельности".

Сергей Першин напомнил, что, кроме Университета креативных индустрий, в арт-кластер "Таврида" входят четыре ключевых подпроекта - это образовательные заезды, сеть арт-резиденций, которая создается в 30 городах России, арт-парк и фестиваль "Таврида.АРТ" (6+), который в этом году пройдет с 8 по 12 сентября. "На фестивале соберутся и управленцы, и творцы, и представители НКО - все они будут "взаимоопылять" друг друга, обмениваться смыслами и знаниями", - отметил руководитель арт-кластера "Таврида".

Отвечая на наблюдения участников дискуссии о факторах, сдерживающих развитие городской среды в малых городах, Сергей Першин предложил провести на "Тавриде" арт-школу для молодых архитекторов из малых городов России. "Являюсь убежденным сторонником формата "и", а не "или". Это когда, опираясь на наши богатые культурные традиции, мы дополняем их чем-то новым, тем самым повышая эффективность. Поэтому весьма интересными представляются результаты заявочной кампании Президентского фонда культурных инициатив: 24,6% из 12,5 тыс. заявок направлены на сохранение локальной идентичности, а 18,5% - проектам, имеющим отношение к креативным индустриям. В этой связи, в унисон результатам, у нас родилась идея собрать на площадке арт-кластера "Таврида" молодых и креативных историков, архитекторов, дизайнеров, продюсеров событий в рамках арт-школы, посвященной теме восстановления малых городов и населенных пунктов. Нам кажется, что получится отличная синергия", - сказал он.

Интенсив "Архипелаг-2121" собрал более 15 тыс. участников в офлайн- и онлайн-формате и стал одним из главных событий Года науки и технологий в России. Интенсив проходит с 21 июля по 10 августа и состоит из трех тематических треков: создание долгосрочного образа будущего России с горизонтом 100 лет, запуск и развитие новых бизнес-проектов с опорой на глобальные тренды, проектирование необходимых для этого изменений в общественных институтах, прежде всего вузах.

Стратегический информационный партнер - ТАСС.