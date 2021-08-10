В июле инвесторы отдавали предпочтение фондам облигаций

Москва, 10 августа. В июле Банк России в ответ на рост инфляции повысил ключевую ставку на 1 п. п. - до 6,5% - и отметил возможность дальнейшего повышения ставки. Столь решительные действия ЦБ позитивно повлияли на инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и привели к снижению ставок на длинном участке кривой ОФЗ на 0,2-0,3 п. п. за месяц.

На этом фоне индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 1,7%, индекс корпоративных облигаций МосБиржи - на 0,3%. Более слабую динамику продемонстрировал сегмент корпоративных облигаций. Это связано преимущественно с тем, что данный сегмент реагирует на изменение рыночной конъюнктуры с некоторой задержкой.

Рынок акций продолжает демонстрировать уверенный рост, регулярно устанавливая новые рекорды, в то же время акции многих компаний находятся вблизи своих вершин. Самым доходным среди ПИФов Сбера в июле стал фонд "Сбер - Эс энд Пи 500", продемонстрировав стремительный взлет с 57-го на 9-е место в рейтинге InvestFunds по доходности: его доходность составила 3,40%. Тем не менее многие инвесторы обеспокоены дальнейшей динамикой рынка акций и склонны выбирать фонды с меньшим риском, ориентирующиеся на вложения в облигации. Отдельно стоит отметить интерес со стороны нерезидентов к рублевому долгу в последние недели июля, который отсутствовал с начала года.

Так, "Сбер - Фонд перспективных облигаций" вырос на 0,85%. "Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец" показал доходность 0,92%, поднявшись на один пункт рейтинга InvestFunds. Фонд "Сбер - Долларовые облигации" поднялся с 24-го на 6-е место и показал доходность 1,25%.

В топ-10 популярных фондов июля также вошли четыре фонда Сбера:

"Сбер - Фонд Сбалансированный", объем привлеченных инвестиций составил 2228,78 млн рублей;

"Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич" (2228,63 млн рублей);

"Сбер - Природные ресурсы" (1009,61 млн рублей);

"Сбер - Долларовые облигации" (956,96 млн рублей).

Фонд "Сбалансированный" занимает 2-е место среди популярных ПИФов, согласно рейтингу InvestFunds. Он вызывает интерес у более консервативных инвесторов, которые заинтересованы в диверсифицированном портфеле. По мере продолжения восстановления мировой экономики кредитное качество эмитентов будет улучшаться, в то время как на рынке многие активы достигли своих максимумов, и пайщики диверсифицируют свои вложения в облигации. Однако данный фонд привлекательнее облигационных, поскольку дает возможность получить более высокую доходность, чем в фондах облигаций, при этом уровень риска ограничен.

ПИФ "Добрыня Никитич" вошел в топ-3, обогнав высокотехнологичные и нефтегазовые ПИФы, которые были на пике популярности в прошлом месяце.

В то же время Фонд "Природные ресурсы" сохранил популярность после хороших результатов в предыдущем месяце на фоне восходящего тренда на нефтяном рынке. Нефть марки Brent в июле прибавила 2,2%, в то время как в июне рост составил 9,1%. Сырьевые рынки сохраняют положительный тренд на фоне восстановления экономики и большей мобильности населения. Фонд поднялся в списке InvestFunds с 8-го на 7-е место по популярности.

"При стабилизации данных по инфляции положительная динамика долговых рынков будет продолжена. Корпоративные облигации остаются одними из наиболее интересных для инвестирования рублевых активов. Важно отметить, что доходности к погашению данных инструментов превышают ставки по депозитам, ОФЗ и инфляцию (как текущее значение, так и таргет ЦБ), при этом волатильность корпоративных облигаций заметно меньше, чем у госбумаг", - сообщил генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

В тексте приведены официальные данные Мосбиржи и рейтинга InvestFunds по доходности открытых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей, а также по привлечению в открытые и биржевые ПИФы за период с 1 по 31 июля 2021 года.