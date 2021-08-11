Экспериментальный эко-кемпинг запущен в Крыму около арт-кластера "Таврида"

Севастополь, 11 августа. Экспериментальный эко-кемпинг (0+), где будут отработаны технологии для "зелёных" отелей, запущен в Крыму около площадки арт-кластера "Таврида", сообщили журналистам в среду в пресс-службе организации.

"Эко-кемпинг "Tavrida.camp" начал работу в бухте Капсель, рядом с арт-кластером "Таврида". Цель проекта - предложить жителям и гостям Крыма новый формат отдыха, сочетающий комфорт отеля, максимальную близость к природе и бережное отношение к окружающей среде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в кемпинге четыре номера на 10 гостей и три сотрудника. Каждый номер находится в отдельном шатре, изготовленном из экологичных материалов и установленном на сваях, чтобы сохранить почвенный покров. Все технологические решения, которые применяются в ходе эксплуатации кемпинга, подобраны так, чтобы нанести наименьший вред природе: сочетаются активная и пассивная системы кондиционирования, применяются энергосберегающие лампочки, бесфосфатные стиральные порошки и моющие средства.

"Это некая испытательная площадка, на которой мы с нашими партнерами отработаем на практике весь комплекс решений по снижению воздействия на природу и окружающую среду. Сверхзадача - создать в течение года идеальный экологичный объект размещения: с максимальным комфортом для гостей и одновременно максимально бережным отношением к природе; в дальнейшем этот формат можно будет масштабировать и применять как здесь, в Крыму, так и в других регионах России. Спрос на отдых в глэмпингах и эко-отелях интенсивно растет - по всей стране открываются сотни таких объектов (здесь сыграла важнейшую роль поддержка в виде грантов Ростуризма). Назрела необходимость разработать и предложить индустрии гостеприимства набор эффективных решений, которые сделают этот вид туризма действительно экологичным, комфортным и востребованным", - приводит пресс-служба слова советника руководителя арт-кластера "Таврида", президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

В пресс-службе добавили, что проект реализуется совместно с Национальной резервной корпорацией Александра Лебедева, которая более 20 лет работает в сфере туризма. В состав корпорации входит ряд отелей и здравниц в Алуште.

ТАСС – стратегический информационный партнер.